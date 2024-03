LUCKY ENOUGH: Κυριακή 17 Μαρτίου στο Μπάγκειον

Στα πλαίσια του St. Patrick's Day, στήνουμε το απόλυτο event, παρέα με τους Deaf Radio, τον Mazoha και τον Bhukhurah. Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024. Ξενοδοχείο Μπάγκειον (Ομόνοια)

DEAF RADIO Οπλισμένοι με την ωμή ροκ ενέργεια με την οποία μας συστήθηκαν στις πρώτες δισκογραφικές τους δουλειές, εμπλουτισμένη αυτή την φορά με μία new wave/post disco revival διάθεση, οι Deaf Radio δεν σταματούν να προσφέρουν τα γνώριμα λυρικά τους ξεσπάσματα και στιχουργικά να καταπιάνονται με ευαίσθητα ζητήματα που συγκινούν. Στην καλύτερη μέχρι στιγμής φάση τους, εφοδιασμένοι με το πιο ώριμο μέχρι στιγμής υλικό τους, “Arsenal of Hopes”, όπου κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022.

Το πλούσιο βιογραφικό τους περιλαμβάνει συναυλίες σε παραπάνω από 40 Ευρωπαϊκές πόλεις, ηχηρές festival performances, συμμετοχές σε διακεκριμένα showcases, εμφανίσεις πλάϊ σε κορυφαία σχήματα του παγκόσμιου ροκ στερεώματος όπως οι Killers, The Kills και All Them Witches μεταξύ άλλων, αλλά και εκατομμύρια ψηφιακά streams που δικαιωματικά τους έφεραν στο σημείο να χαρακτηριστούν ως ένα από τα πιο υποσχόμενα, ανερχόμενα ονόματα της εγχώριας -και όχι μόνο- ροκ σκηνής.

MAZOHA

To one man project MAZOHA δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2017 στη Θεσσαλονίκη από τον Τζίμη Πολιούδη. Έχει κυκλοφορήσει 5 full albums, 3 EP και κάποιες διασκευές μέχρι σήμερα. Μουσικά κινείται στον ευρύτερο χώρο του indie rock παντρεύοντας τις punk κιθάρες με τα beats και τις μελωδικές φωνητικές γραμμές με τα συνθόμπασα. Αυτό που ξεχωρίζει το project είναι οι στίχοι που είναι άμεσοι και ξεσηκωτικοί και σε συνδυασμό με τη μουσική βρίσκουν το στόχο κατευθείαν στην καρδιά του ακροατή. Toν τελευταίο χρόνο ο ΜΑΖΟΗΑ έχει κερδίσει μεγάλο μέρος του ελληνικού εναλλακτικού ακροατηρίου χάρη στα πολύ συχνά και δυναμικά του live σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Toν Μάιο του 2024 αναμένεται το 6ο του album ‘’Stress Για Success’’ πάντα από την Inner Ear Records.

BHUKHURAH

Ο Χρήστος Μπεκίρης, γνωστός και ως Bhukhurah (Μπούκουρας), είναι Έλληνας καλλιτέχνης, μουσικός παραγωγός και ηχολήπτης με έδρα την Αθήνα. Μετά από πολλά χρόνια δραστηριότητας στη μουσική σκηνή, περιοδείες στην Ευρώπη με τα αθηναϊκά ροκ συγκροτήματα CHICKN και The Callas, συνεργασίες με μια ποικιλία από τοπικούς (Prins Obi, ATH Kids) και διεθνείς καλλιτέχνες (Lee Ranaldo, Jim Sclavunos), παρουσιάζει το προσωπικό του μουσικό project. Ο ήχος του μπορεί να περιγραφεί ως Neo Psychedelic / Indie / Pop.

Ο Bhukhurah έχει κυκλοφορήσει 3 singles, "Paramera (Παράμερα)", "Full of Grapes" και "Blue Platinum Beach". Το ντεπούτο EP του κυκλοφόρησε 16/02 από τη Black Caramel Records.

Πραγματοποιεί εμφανίσεις ως duo (με τον ντράμερ Παντελή Καρασεβδά) σε μικρούς χώρους, σε guerrilla συναυλίες και φεστιβάλ. Οι εμφανίσεις τους έχουν περιγραφεί ως πολύ δυναμικές, ενεργητικές και με έντονη αλληλεπίδραση με το κοινό,αλλά επίσης πολύ ονειρικές, ψυχεδελικές και σίγουρα ...χαριτωμένες.

