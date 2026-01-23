Λύκοι έφτασαν μέχρι την πόρτα σπιτιού στο Πανόραμα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ανησυχία προκαλούν στους κατοίκους του Πανοράματος οι «βόλτες» που κάνουν ομάδες λύκων στην περιοχή.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, έχουν καταγραφεί τέσσερις λύκοι να φτάνουν μέχρι την είσοδο.

Οι λύκοι επανέλαβαν την… επίσκεψή τους και τις πρωινές ώρες, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βράδυ της Πέμπτης στελέχη του τοπικού δασαρχείου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους λύκους και να τους απομακρύνουν.