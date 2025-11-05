Λύτρας: Αναλαμβάνει την υπεράσπιση των αδελφών και της οικογένειας του 39χρονου στα Βορίζια - Real.gr

Ανακοίνωση εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο του Απόστολου Λύτρα, με την οποία γνωστοποιείται, ότι σε συνεργασία με την κα Θεονύμφη Μπέρκη, αναλαμβάνουν την νομική εκπροσώπηση των αδελφών και της οικογένειας του Φανουρίου Καργάκη, για το μακελειό στα Βορίζια.

Μάλιστα, όπως ακόμη αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, «τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, κατά όλων των εμπλεκομένων για τη δολοφονία του 39χρονου».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Το Δικηγορικό Γραφείο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΜ. ΛΥΤΡΑΣ & Συνεργάτες», σε συνεργασία με την κα ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΜΠΕΡΚΗ, Δικηγόρο Ηρακλείου Κρήτης, ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση των αδελφών και της οικογένειας του Φανουρίου Καργάκη. Τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, κατά όλων των εμπλεκομένων και κατηγορουμένων για την άνανδρη και εν ψυχρώ δολοφονία του Φανουρίου Καργακη που εγινε την 1η/11/2025 στα Βορίζια του Νομού Ηρακλείου Κρήτης.

Η παράσταση μας θα γίνει με γνώμονα τη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής προάσπισης των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων των εντολέων μας.»