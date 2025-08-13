Μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μεγάλες φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Χίο και Κεφαλονιά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους.

Στα Συχαινά Αχαϊας, συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστών να μην επεκταθούν οι εστίες και να μην φτάσει η φωτιά σε κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο υπάρχει νέα αναζωπύρωση και η κατάσταση είναι πλέον ανεξέλεγκτη, ενώ οι άνεμοι είναι πλέον πολύ ισχυροί. Νωρίτερα, ήχησαν διαδοχικά 112 σε περιοχές στα Συχαινά. Οι φλόγες είναι πολύ κοντά σε σπίτια και υποδομές. Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Βούντενης, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση.

Επιχειρησιακά στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας αναφέρουν ότι δεν έχουν συναντήσει παρόμοια κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία 30 χρόνια.

Μάχη με αναζωπυρώσεις στην Κάτω Αχαΐα

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Κάτω Αχαΐα.

Αυτή τη στιγμή, έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών που σημειώθηκαν στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Αντιδήμαρχος Κάτω Αχαΐας, ανέφερε στην ΕΡΤ, ότι το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αχαΐα έχει τεθεί υπό έλεγχο και πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων».

Νέα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις στην Πρέβεζα

Δύσκολες ώρες για τον δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα, που έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά από την Παλιά στη Νέα Φιλιππιάδα, ενώ ήδη έχει εκκενωθεί το χωριό.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης.

Αυτή τη στιγμή, επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Σε δύο μέτωπα δίνουν τη μάχη οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα. Με το πρώτο φως άρχισαν να πετούν εναέρια μέσα και να κάνουν ρίψεις νερού την ώρα που στην περιοχή πνέου ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ, ενισχύοντας τις φλόγες και δυσχεραίνοντας την προσπάθεια κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νέο μήνυμα από το 112 για την εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πρέβεζα, λόγω της έκτασης που έχει πάρει η πυρκαγιά, εστάλη πριν από λίγη ώρα. Πρόκειται για τα χωριά Κλεισούρα, Δρυμώνα, Άνω Δρυμώνα και Βαθύ, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Έπειτα, ήχησε και νέο 112 για απομάκρυνση προς την Άρτα.

Στη μάχη με τις φλόγες είναι και οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και εθελοντές.

Στο Γυμνότοπο Πρέβεζας εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργά μέτωπα. Οι πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να απομακρύνουν τους κατοίκους. Αυτή τη στιγμή, στο σημείο δεν υπάρχει η συνδρομή των εναέριων μέσων.

Αναζωπυρώσεις στη Ζάκυνθο – 112 για απομάκρυνση προς Χώρα

Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος, στον Παντοκράτορα, στη Ζάκυνθο. Η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα. Αυτή την ώρα επί τόπου επιχειρούν δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης.

Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη αναζωπύρωση στη Ζάκυνθο μεταξύ Κοιλιωμένου και Έξω Χώρας.

Η νύχτα ήταν δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη ώστε να εμποδίσουν τη φωτιά να φτάσει στα πρώτα σπίτια της Λιθακιάς. Σε τρεις περιπτώσεις εφαρμόστηκε η μέθοδος του αντιπυρ, που απέδωσε, αποσοβώντας την είσοδο της πυρκαγιάς στον οικισμό.

Το πρωί υπήρξε αναζωπύρωση στον Αγαλά από καύση ελαστικών, ενώ στο Κερί η φωτιά έχει πλέον σβήσει και οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους, μετά την απομάκρυνσή τους κατόπιν μηνύματος του 112.

Τόσο στη Λιθακιά όσο και στο Κερί καταλυτικό ρόλο έπαιξε η χρήση της τεχνικής αντιπύρ.

Η ηλεκτροδότηση στη Λιθακιά έχει αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας, η οποία είχε μείνει χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν ήδη καταστραφεί περίπου 15.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων.

Παράλληλα, ήχησε το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν περιοχές Μουζάκι, Λαγώποδο, Ρομίρι και Παντοκράτορα προς τη Χώρα Ζακύνθου.

Στο χωριό Χάλανδρα είναι το κύριο μέτωπο της φωτιάς στη Χίο αυτήν την ώρα, ενώ νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους του χωριού Κουμπιά να εκκενώσουν προς Καρδάμυλα. Οι προσπάθειες για την κατάσβεση συνεχίζονται από ξηράς και αέρος.

Δημιουργούνται συνεχώς νέες αναζωπυρώσεις, ενώ στη μάχη βρίσκονται πλέον και εθελοντές, πέρα από τις ισχυρές πυροσβεστικής δυνάμεις. Επίσης, παρατηρούνται ζημιές στις καλλιέργειες και σε αμπέλια. Σπίτια και τροχόσπιτα έχουν καεί, χωρίς ακόμη να είναι γνωστός ο αριθμός τους. Τέλος, εμφανίζονται προβλήματα με την ηλεκτροδότηση στην περιοχή της Αμανής, όπως και με το δίκτυο της ύδρευσης.

Κεφαλονιά: 112 για απομάκρυνση προς Λιβάδι

Φωτιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς, ενώ εστάλη και μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται, ωστόσο δεν κατευθύνεται προς το χωριό.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, οκτώ οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ το έργο τους ενισχύεται από υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βασικό μέτωπο που κινούνταν προς τον οικισμό Αθέρας, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, έχει περιοριστεί. Τα τρία μικρότερα μέτωπα που παραμένουν ενεργά δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες (14:50 μ.μ.) εξαιτίας της πυρκαγιάς στα υπόλοιπα μέτωπα κινδυνεύουν άμεσα ένα σπίτι και μια στάνη που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση έξω απο χωρίο. Στην περιοχή σπεύδει δύναμη της Πυροσβεστικής ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς εκεί.