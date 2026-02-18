Quantcast
Mάχη με τις φλόγες σε βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη – Τραυματίστηκε πυροσβέστης - Real.gr
Mάχη με τις φλόγες σε βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη – Τραυματίστηκε πυροσβέστης

13:36, 18/02/2026
Mάχη με τις φλόγες σε βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη – Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε βιοτεχνία στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό του. Ο τραυματίας πυροσβέστης μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11:30 σε βιοτεχνία αλουμινίου στην περιοχή των Διαβατών. Οι φλόγες καίνε μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν άτομα εντός της επιχείρησης.

 

