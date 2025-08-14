Quantcast
Φωτιές: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο - Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα - Real.gr
Φωτιές: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο – Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα

13:20, 14/08/2025
Φωτιές: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο – Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα

Στην πυρκαγιά της Χίου, παραμένει ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς στην περιοχή Κέραμος, βόρεια από Σπαρτούντα, καθώς και στην Παναγία Παγούσαινα, δυτικά και βόρεια της Βολισσού.

 

Στην περιοχή της Παγούσαινας, σύμφωνα με πληροφορίες από τον προϊστάμενο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Αντίθετα στην Κεραμο μέχρι τις 12.30 δεν έχουν γίνει ρίψεις. Μέχρι τις 10.00 το πρωί, ήταν ιδιαίτερη πυκνή και χαμηλή η νέφωση.

Οι αναζοπυρώσεις όμως είναι πολλές και χρειάζεται πραγματικά η συνδρομή εναέριων μέσων για να μείνει ζωντανή η περιοχή της Κεράμου, η περιοχή που έχει έρθει στην επικαιρότητα για τα μεταλλεία αντιμονίου. Όπως επίσης και να μην υπάρξει κίνδυνος για το δάσος των Καμπιών.

 

 

 

 

 

 

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Η φωτιά βρίσκεται επάνω στο βουνό. Το βράδυ είχε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο πάνω από ένα χιλιόμετρο, το οποίο έχει διασπαστεί σε τρία πολύ μικρότερα. Αναφερόμενος για το μέτωπο της Αρόης εστίασε στις προσπάθειες της πυροσβεστικής που απείλησαν κατοικίες.

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα. «Είναι ενεργές οι εστίες στην περιοχή Ρωμανός. Τα εναέρια μέσα πετούν από τις επτά το πρωί ενώ οι άνεμοι που έχουν πέσει και έχουν ισχύ, 2 με 3 μποφόρ, επιτρέπουν στα πτητικά μέσα, επιτρέπουν στους πιλότους να κάνουν στοχευμένες ρίψεις» είπε ο Μιχάλης Βασιλάκης. «Χρειάστηκε χθες να απομακρυνθούν κάτοικοι σε διάφορες περιοχές της Πάτρας» σημείωσε μεταξύ άλλων.

 

 

 

 

 

