Μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα: 11 οικισμοί εκκενώνονται - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί αρχικά στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα, η οποία λόγω των ανέμων επεκτάθηκε και έτσι εκδόθηκαν νέες οδηγίες από το «112» για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λουσικά, Σπαλιαρέικα, προς την Κάτω Αχαΐα.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 8 αεροσκάφη κι δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.