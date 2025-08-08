Μάχη με τις φλόγες στην Κερατέα - Εφιαλτικές εικόνες από το πύρινο μέτωπο - Καίγονται σπίτια - Real.gr

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας.

Εκτός ελέγχου η φωτιά που καίει στην Κερατέα, η οποία ξέσπασε γύρω στις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8). Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 7 χιλιόμετρα, ενώ καταγράφονται ήδη σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση, κοντά σε οικισμούς, και κατευθύνεται νότια ενώ στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».

Επιπλέον, στο σημείο επιχειρούν 118 αστυνομικοί με 45 οχήματα. Πιο συγκεκριμένα επιχειρούν 16 ομάδες ΔΙΑΣ (64 αστυνομικοί), 13 περιπολικά της ΑΔ (26), 8 οχήματα της Ασφάλειας (16), 3 ΟΠΚΕ (18) και 7 οχήματα της Τροχαίας (12).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Την απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Δημολάκι και Συντερίνα Κερατέας ζητά η Πολιτική Προστασία μέσω μηνύματος του 112, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη από τις μεσημεριανές ώρες στην Κερατέα. Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στο Δημολάκι Κερατέας καλούνται να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο, ενώ στους κατοίκους του οικισμού Συντερίνα Κερατέας ζητήθηκε να κατευθυνθούν προς Λαύριο. Σημειώνεται ότι έχουν εκκενωθεί επίσης οι οικισμοί Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δροσιά και Χάρβαλο.

