Μαφία Κρήτης: Στο στόχαστρο 4 αστυνομικοί - Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. - Real.gr

Αποκαλυπτικές φωτογραφίες και διαλόγους από τη μαφία της Κρήτης είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το Star, τέσσερις αστυνομικοί βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο της Ασφάλειας Χανίων, καθώς εντοπίστηκαν ύποπτες συναλλαγές τους με μέλη της λεγόμενης «Κρητικής μαφίας».

Οι ίδιοι εμφανίζονται να είχαν στενές επαφές και ιδιαίτερες σχέσεις με το κύκλωμα. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι παράνομο, όπως στην περίπτωση του αστυνομικού που συνελήφθη, οι επαφές τους θα εξεταστούν εξονυχιστικά στη συνέχεια.

Το πιο ανησυχητικό είναι πως την τελευταία στιγμή απετράπη βομβιστική επίθεση σε βάρος δικηγόρου ενός από τα βαποράκια, το οποίο μπήκε στη φυλακή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχαν ετοιμάσει τη βόμβα και απλά ψάχνανε το άτομο το οποίο θα πήγαινε να την τοποθετήσει.

Οι έρευνες ξεκίνησαν «από χαμηλά», με συλλήψεις μικρών μελών, τα λεγόμενα «βαποράκια» και κατέληξαν να ξεσκεπάζουν τα ηγετικά στελέχη, τους πραγματικούς «εγκέφαλους» που κινούσαν τα νήματα.

Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.

Ο κοριός της Αστυνομίας κατέγραψε εκατοντάδες τηλεφωνικές συνομιλίες, σε μια εκ των οποίων, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, ξεκαθάριζαν τη δράση τους:

Πελάτης: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη, μια μπύρα…

Μέλος συμμορίας: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλακίες, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα. Τι μου λες… Και μόνο πρέζα εεε μόνο κόκα…

Σε άλλον διάλογο, ένας πελάτης ζητά με τρόπο να πληρώσει:

Πελάτης: Σου στέλνω τα 100 στην καρτα της Α…, τα άλλα 100, τα υπόλοιπα, θα στα δώσω μετρητά.

Αρχηγός συμμορίας: Μη λες τ’ιποτα από δω, τα λέμε, φιλιά.

Τα μέλη χρησιμοποιούσαν «κωδικούς» για ναρκωτικά, όπως:

«Πέντε ζευγάρια παπούτσια» = πέντε δόσεις

«Βαράκια» = ποσότητες ηρωίνης

Επιπλέον, η συμμορία είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο. Street dealers μοίραζαν δόσεις σε πιάτσες της Κρήτης, κυρίως σε τουριστικές περιοχές.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο φαίνονται μέλη της οργάνωσης να δοκιμάζουν όπλα που διέθεταν μέσω διαδικτύου και να μοιράζουν δόσεις σε τοξικομανείς σε πλατεία.