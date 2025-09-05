Mαφία Κρήτης: Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων - Οι συνομιλίες του «Στρατηγού» με τον «Αυστραλό» - Real.gr

Ολοκληρώνονται σήμερα οι απολογίες των 48 συλληφθέντων για την συμμετοχή τους στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στα Χανιά.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί, πέρασαν το κατώφλι της εισαγγελίας Χανίων και οι υπόλοιποι 16 που συνελήφθησαν την Κυριακή 31 Αυγούστου κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Χθες, Πέμπτη ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων 16 ατόμων με τις ανακριτικές αρχές να αποφασίζουν την προσωρινή κράτηση 6 ατόμων ενώ 10 άτομα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένας ακόμα κατηγορούμενος, ο αστυνομικός, είχε οδηγηθεί σε Εισαγγελέα και ανακριτή την Τετάρτη 3/9 και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα για την φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση, τα οποία είναι έγκλειστα σε κατάστημα κράτησης.

Όλοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων κατά περίπτωση.

Εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών, η υπόθεση έχει ανατεθεί σε τρεις ανακριτές.

Για την υπόθεση έχουν ήδη σχηματιστεί δυο ογκώδεις δικογραφίες, ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι να ακολουθήσουν περισσότερες συλλήψεις ή να κληθούν σε απολογία και άλλα άτομα -εκτός των αρχικά 48 συλληφθέντων- από τις εισαγγελικές αρχές.

Οι συνομιλίες του «Στρατηγού» με τον «Αυστραλό»



«Στρατηγός» και «Αυστραλός» είναι τα προσωνύμια των δυο ανθρώπων-κλειδιά στην υπόθεση.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις δοσοληψίες έξω από το σπίτι του «Στρατηγoύ» στα Χανιά. Ο 68χρονος φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης. Γνώριμος των αρχών, είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σήμερα είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Την ημέρα της σύλληψής του τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, καθώς ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει μαζί με τον γιο του.

Ο «Στρατηγός» στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, φέρεται ιδιαιτέρως προσεκτικός. Χρησιμοποιεί κωδικούς για να περιγράψει τη δράση του, όπως στην επικοινωνία που είχε με άλλο μέλος της οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Αυστραλός».

Διάλογος 1

«Αυστραλός»: Με το γκομενάκι χθες καλά όλα;

«Στρατηγός»: Ρε φίλε όλα καλά, αλλά δε κατάλαβα ποιος είσαι , πες μου δε κατάλαβα ποιος είσαι

«Αυστραλός»: Έλα μωρέ, χθες το απόγευμα δε σμίξαμε 5 η ώρα;

«Στρατηγός»: Λοιπόν, σε ένα .. σε ένα τέταρτο θα είμαι στη βάση μου, σε 20 λεπτά , α θες να ρθεις έλα και μιλούμε από ‘κει , εντάξει;

Ο «Στρατηγός» φέρεται να προμήθευε ναρκωτικές ουσίες στον ιδιοκτήτη πάρκινγκ στο κέντρο των Χανίων.

Διάλογος 2

«Ιδιοκτήτης πάρκινγκ»: Άκου σου χω δώσει 100 φορές. Χθες μου ζήτησες λεφτά και μαύρο. Και στα δωσα. Σε ‘χω γράψει, καταγραμμένο απ’ τις κάμερες. Ρε μ…. δεν είμαι ο Άγιος Παίσιος ρε….πρεζέμπορας είμαι ρε.

Διάλογος 3

«Β. Σ.»: Όλοι αυτοί είναι τσάτσοι και ρουφιάνοι… ξέρεις τι πήγανε και υπογράψανε στην ασφάλεια για μένα πριν δυο μέρες; Πήγε ένας μου το ’πε, αστυνομικός…

«Χ. 990»: Σε πιάσανε;

«Β.Σ.»: Άκου, όχι είναι ένας… που είναι πρώην αστυνομικός σε μεγάλο κύκλωμα …και μου λέει …., επειδή σε συμπαθώ θα σου πω κάτι…πριν δυο ώρες πήγανε και σε υπογράψανε για εγκληματική οργάνωση, για ναρκωτικά…για τονα για το άλλο.

Τα μέλη της οργάνωσης προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν τις δοσοληψίες ακόμα και στο πυροσβεστικό κέντρο.

Διάλογος 4

«Πυροσβέστης»: Όχι. Δε μπορώ να φύγω εγώ είμαι Υπηρεσία ρε.

«Ψ. Θ.»: Οοο να ρθω μέσα;

«Πυροσβέστης»: Κάπου προς τα εδώ ναι. Δε θα ρθεις ακριβώς εδώ, κάπου προς τα εδώ

Οταν ξεκίνησε η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης ,με τις συλλήψεις να έρχονται η μία μετά την άλλη, μέλη της συμμορίας άρχισαν να παίρνουν μέτρα πρόληψης.

Διάλογος 5

«Σ. Μ.»: Αλλά να κατέεις ότι η γκόμενα γκαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γκαστρώσανε (σ.σ: μας έχουν πάρει χαμπάρι)

«Ε. Μ.»: Μμ , ντάξει τα λέμε το πρωί από κοντά, γειά.

Εκβιασμοί, απάτες και δωροδοκίες αλλά και τα “πλοκάμια” σε εκκλησία και ΕΛ.ΑΣ.

Η δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται πολυεπίπεδη και έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε όλους όσοι επιχείρησαν να λύσουν το “κουβάρι” της υπόθεσης.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της αστυνομίας, η οργάνωση φαίνεται πως απαρτιζόταν από εντολείς και εντολοδόχους που επεδίωκαν να βγάζουν χρήματα μέσα από την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Στην κορυφή της φερόμενης σπείρας, βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης στα Χανιά: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Η δράση της ομάδας, ωστόσο, φαίνεται ότι ξεπερνούσε την αγοραπωλησία ουσιών, αφού, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, μέλη της φέρονται να είχαν εμπλοκή σε υποθέσεις εκβιασμών, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση φορέων και επιχειρηματιών, ενώ συνδέονται και με βίαιες ενέργειες, όπως η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι αστυνομικού στα Χανιά τον Γενάρη του 2024.

Παράλληλα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στο πλαίσιο των ερευνών τους, στοιχειοθέτησαν και μια δεύτερη δικογραφία η οποία περιλαμβάνει 6 κατηγορούμενους, οι οποίοι φαίνεται να δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

«Αιχμή του δόρατος» αποτελεί η περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών- εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Για αυτήν την περίπτωση, έχει σχηματισθεί η δεύτερη δικογραφία.