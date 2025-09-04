Μαφία στην Κρήτη: Η ώρα των απολογιών για τους συλληφθέντες - Εκβιασμοί, απειλές και νέοι σοκαριστικοί διάλογοι - Real.gr

Tις κρυφές διαδρομές του μαύρου χρήματος εντός και εκτός Ελλάδας των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση στα Χανιά αναζητούν οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ενώπιων του Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι συλληφθέντες για την συμμετοχή τους στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση των Χανίων.

Οι πρώτοι 17 εμπλεκόμενοι από τους συνολικά 49 που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, αναμένεται να βρεθούν σήμερα στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αύριο Παρασκευή, οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμα 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤΝews έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό και αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών από άλλες χώρες.

Ηδη με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση μπήκαν στο στόχαστρο και δεσμεύονται.

Ο ρόλος του «Μπίγκαλη»

Πρωταγωνιστές στην εγκληματική οργάνωση φέρονται να είναι δύο αδέλφια- επιχειρηματίες με ξενοδοχεία στα Χανιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά κατηγορούνται για τη βοήθεια που πρόσφεραν σε μέλη της οργάνωσης, που συμπεριλαμβάνονται στη πρώτη δικογραφία.

Από τα επιχειρησιακά μέλη του κυκλώματος ήταν ο επωνομαζόμενος ως «Μπίγκαλης».

Φέρεται να χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα ένα πάρκινγκ στο κέντρο των Χανίων κοντά σε πιάτσα τοξικοεξαρτημένων για να διακινεί ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη αλλά και για ξέπλυμα των εσόδων μέσω POS. Στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί μιλάει απροκάλυπτα για το παράνομο εμπόριο.

Διάλογος 1



Ιδιοκτήτης πάρκινγκ: Τι κονομάω ρε; Άδειο είναι το πάρκινγκ…άμα δε πουλούσα και ναρκωτικά θα ‘μουνα στον άσσο.

«Άγνωστος 900»: Φτιάξε μου, ένα πενηντά…εεε εδά θα έρθω να κουρευτώ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ: Μαύρο, κόκα, LSD, τι θες;;; Κάτσε, κάτσε δεν είναι εδά θα έρθω να το πάρω…πρώτα απ’ όλα είχαμε πει ότι δεν κάνει να σου δώσω.

«Άγνωστος 900»: Τόσες φορές μου χεις δώσει ρε μ….

Όπως αποκαλύπτεται στην ογκωδέστατη δικογραφία, μέλη της συμμορίας δεν δίσταζαν να κάνουν δοσοληψίες ακόμα και σε σχολεία.

Διάλογος 2



«Β. 411617»: Χανιά είσαι;

«Ψ. Θ.»: Όχι στο χωριό είμαι. Τώρα θα πάει η Ά… να πάρει το παιδί, θες να δώσω τα πράματα να πας από το σχολείο να στα δώσει; Στα Καμισιανά.

Ο ρόλος του «πατομπούκαλου»



Ως ένα από τα αρχηγικά στελέχη φέρεται ο γνωστός με το ψευδώνυμο «πατομπούκαλος», ο οποίος είναι έγκλειστος στο κέντρο κράτησης Αγυίας, φέρεται ως ηθικός αυτουργός τοποθέτησης βόμβας σε αστυνομικό το 2024, ενώ συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών.

Για να κρύβουν τα ίχνη τους απέφευγαν τις παραδοσιακές τους πιάτσες. Ίσως γιατί είχαν εντοπίσει διαρροές εκ των έσω και μάλιστα σε διαλόγους φέρονται να εκφράζουν τις ανησυχίες τους.

Διάλογος 3



«Β.Σ.»: Άκου και το άλλο που θα στο πω να το ξέρεις…ο ο κατάσκοπος τον Μ… τον ξέρεις τον κατάσκοπο

«Άγνωστος 822»: Άκου στα Χανιά είναι πολλά ρουφιανάκια

«Β.Σ.»: Όχι, αλλά άκου άμα σε δει εδώ θα πάει σε όλη την πλατεία και θα πει ο Ν… είναι…πήγε απ’ το παρκινγκ του αλλουνού..

Διάλογος 4



«Σ. Μ.»: μπορεί να έχουν κάποιον εντοπίσει

«Ν. 234»: να χώσουνε την μαϊμού να μην λέω ονόματα τον ψηλό

«Σ. Μ.»: λες να είναι εκεί ο …

«Ν. 234»: αυτός κάνει σίγουρα μαλακίες τώρα..

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν αποκλείονται και νέες συλλήψεις εντός των επόμενων ημερών.

Δεύτερη δικογραφία

Η δεύτερη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη αποκαλύπτει ένα σκηνικό μεθοδικών εκβιασμών και πιέσεων γύρω από τη Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων στα Χανιά. Από την υφαρπαγή 175 στρεμμάτων γης, μέχρι την εμπλοκή σε εκκλησιαστικές εκλογές και δημόσιες δομές, οι διάλογοι που καταγράφονται σοκάρουν με τον κυνισμό τους.

Έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τα δύο αδέρφια ξενοδόχοι, δικηγόρος αλλά και επίσκοπος, φέρονται να συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβαλε στο στόχαστρο 175 στρέμματα γης της Μονής Αγίας Τριάδος, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η δικογραφία αποκαλύπτει εκβιασμούς, απειλές, μίζες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά και απόπειρες ελέγχου της εκλογής νέου μητροπολίτη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ηγούμενος της Μονής, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρέθηκε παγιδευμένος σε εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν στα χέρια τους φωτογραφίες και βίντεο από προσωπικές του στιγμές. Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που αποδίδονται στον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης:

«Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου… τον έχω σε χίλιες δυο φωτογραφίες».

Σε άλλο σημείο, οι απειλές γίνονται ακόμη πιο ευθείες: «Στείλατε χαρτιά; Τώρα αρχίζει ο πόλεμος. Θα σας βγάλω στα κανάλια, γιατί έχω στοιχεία και για σένα».

Οι πιέσεις αυτές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οδήγησαν τον ηγούμενο να συναινέσει σε κρίσιμες αποφάσεις για τη μοναστηριακή περιουσία.

Στις συνομιλίες γίνεται ακόμη λόγος και για αγοραστή οικοπέδου από το Ισραήλ, στον οποίο επιχείρησαν να πουλήσουν έγγραφα έναντι 300.000€.

Οι 200.000 ευρώ και η Ψυχιατρική Δομή Χανίων



Αποκαλυπτικές ειναι οι συνομιλίες γύρω από την Ψυχιατρική Δομή Χανίων, την οποία προσπαθούσαν να μισθώσουν με στόχο να καταλήξουν χιλιάδες ευρώ στις τσέπες τους.

– «…δίνω 200.000 το χρόνο και ψάχνω πενήντα τόσες κλίνες, που βγαίνει γύρω στα δεκαέξι εξακόσια το μήνα…»

– «Ναι.»

Σε άλλο σημείο: «…το χρηματικό ποσό ύψους 200.000 ευρώ, το οποίο θα διαμοιραστεί εξίσου μεταξύ δύο κατηγορουμένων».

Σχέδιο για τον έλεγχο της Ιεραρχίας

Οι απομαγνητοφωνήσεις περιλαμβάνουν διαλόγους για την εκλογή νέου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, αποκαλύπτοντας σχέδια επιρροής έως στις Ιεραρχίες: «Ο Ν. είναι δικός μου. Όταν λέμε είναι δικός μου, είναι δικός μου».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 12 Αυγούστου κατηγορούμενος επικοινώνησε με τον πρώην υπουργό Π. Καμμένο ζητώντας στήριξη. Ο ίδιος, όπως καταγράφεται, αρνήθηκε να εμπλακεί.

Η υπόθεση της φοιτήτριας και η μητέρα καθαρίστρια

Στο φάκελο περιλαμβάνεται κατάθεση μητέρας, καθαρίστριας στο επάγγελμα: «Η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, εδώ και οκτώ έτη περίπου… Αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία της και έτσι δεν είναι σε θέση να τελειώσει τη σχολή. Στην απελπισία μου πήρα τηλέφωνο τον παιδικό μου φίλο, τον Α…»

Η δικογραφία αναφέρει ότι διερευνάται ενδεχόμενο εμπορίας επιρροής ώστε να δοθεί πτυχίο χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Διάλογοι που σοκάρουν

Οι φράσεις που καταγράφηκαν αποτυπώνουν τον κυνισμό των συνομιλητών: «Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να κάνουμε.», «Όλοι είναι διεφθαρμένοι… κάτσε να τους εκβιάσω αυτούς.», «Έχω τον Διοικητή… τον έχω.»

Στις συνομιλίες χρησιμοποιούνται και κωδικές ονομασίες όπως «Η Φοιτήτρια» και «Η Ωραία», για να κρύβονται τα πραγματικά πρόσωπα.

Επαφή με αξιωματικό της αστυνομίας που έχει συλληφθεί

Όπως προκύπτει επίσης από τα στοιχεία της δεύτερης δικογραφίας, ένας από τα αδέλφια ξενοδόχους, τον περασμένο Μάρτιο, είχε τηλεφωνική επαφή, με αξιωματικό της αστυνομίας που βρίσκεται έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα και είχε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο.

Ο εν λόγω αξιωματικός, είχε συλληφθεί το 2023, καθώς ζήτησε μεταξύ άλλων, 30.000 ευρώ από ιδιοκτήτρια καντίνας, και εκτίει ποινή φυλάκισης για την εμπλοκή του στην υπόθεση εκβιασμών.

Στις συνομιλίες μεταξύ των δύο, ο ξενοδόχος, λέει στον αστυνομικό ότι μίλησε με γυναίκα – ανώτερη δικαστικό, η οποία και του είπε ότι με κατάλληλη σύνθεση της έδρας, την οποία η ίδια θα συγκροτήσει στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, η ποινή θα μειωθεί στα 4-5 χρόνια, και ο έγκλειστος αστυνομικός θα αποφυλακιστεί άμεσα.

Μάλιστα στις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, ο αξιωματικός ζητάει από τον ξενοδόχο να πει χαιρετίσματα από τον ίδιο, στην ανώτατη δικαστική λειτουργό, με απειλητικό ύφος.

Ο ξενοδόχος που ζήτησε να αφήσει τις αγριάδες.

Σε άλλη συνομιλία τους, την ίδια ημέρα, ο ξενοδόχος του λέει πως στο μεσοδιάστημα συνάντησε, την δικαστική λειτουργό, η οποία τον συμβούλεψε να καταθέσει άμεσα αίτηση αναστολής της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό ώστε να καταστεί εφικτή η άμεση αποφυλάκιση του υπό όρους.

Οι κατηγορίες



Τα αδικήματα που αποδίδονται είναι: