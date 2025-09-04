Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος - Real.gr

Σήμερα απολογούνται 17 άτομα, από τα συνολικά 48 που συνελήφθησαν την 31η Αυγούστου στο πλαίσιο μεγάλης, συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται πως δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Τα 17 άτομα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Χανίων σε δύο “παρτίδες”, με τους πρώτους 10 να φτάνουν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, ενώ οι υπόλοιποι 7 αναμένεται να καταφθάσουν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το Flashnews.gr, για την υπόθεση έχουν ήδη σχηματιστεί δυο ογκώδεις δικογραφίες, ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι να ακολουθήσουν περισσότερες συλλήψεις ή να κληθούν σε απολογία και άλλα άτομα -εκτός των αρχικά 48 συλληφθέντων- από τις εισαγγελικές αρχές.

Έξω από την Εισαγγελία Χανίων το παρών έδωσαν και συγγενικά πρόσωπα των συλληφθέντων, εκφράζοντας έτσι τη στήριξη τους.

Εκβιασμοί, απάτες και δωροδοκίες αλλά και τα “πλοκάμια” σε εκκλησία και ΕΛ.ΑΣ.



Η δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται πολυεπίπεδη και έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε όλους όσοι επιχείρησαν να λύσουν το “κουβάρι” της υπόθεσης.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της αστυνομίας, η οργάνωση φαίνεται πως απαρτιζόταν από εντολείς και εντολοδόχους που επεδίωκαν να βγάζουν χρήματα μέσα από την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Στην κορυφή της φερόμενης σπείρας, βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης στα Χανιά: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Η δράση της ομάδας, ωστόσο, φαίνεται ότι ξεπερνούσε την αγοραπωλησία ουσιών, αφού, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, μέλη της φέρονται να είχαν εμπλοκή σε υποθέσεις εκβιασμών, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση φορέων και επιχειρηματιών, ενώ συνδέονται και με βίαιες ενέργειες, όπως η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι αστυνομικού στα Χανιά τον Γενάρη του 2024.

Παράλληλα με τα παραπάνω ευρήματα, οι αρχές εστίασαν και σε συνολικά 6 κατηγορούμενους, οι οποίοι φαίνεται να δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

«Αιχμή του δόρατος» αποτελεί η περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών- εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Για αυτήν την περίπτωση, έχει σχηματισθεί η δεύτερη δικογραφία.

Δημογλίδου: Νέες συλλήψεις και προσαγωγές υπόπτων

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι αναμένονται επιπλέον συλλήψεις για την υπόθεση, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προσαγωγή κι άλλων υπόπτων, οι οποίοι θα δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο ανακριτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, ορισμένα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, πρόκληση σωματικών βλαβών και απόπειρες ανθρωποκτονίας.Η κ. Δημογλίδου υπενθύμισε ότι 16 από τους εμπλεκόμενους βρίσκονται ήδη κρατούμενοι για προηγούμενα αδικήματα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης.

Η μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης

Τις πιο σκοτεινές σελίδες του δημόσιου – και κατά περίπτωση ιδιωτικού – βίου εκπροσώπων θεσμών και προβεβλημένων μελών της τοπικής κοινωνίας, μέσα από τη διασύνδεσή τους με εγκληματικά δίκτυα, αποτυπώνει η δεύτερη κατά σειρά δικογραφία, η οποία ήδη αξιολογείται από τις εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές των Χανίων.

Οι πράξεις που αποκαλύπτονται είναι ακόμη βαρύτερες από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων για το οποίο κατηγορούνται τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία ξεκινούν να απολογούνται σήμερα για περισσότερες από 4.800 συναλλαγές πώλησης ηρωίνης, κοκαΐνης, πιστολιών καλάσνικοφ και πυρομαχικών. Τα έσοδα αυτά αποτελούσαν απλά την κινητήριο δύναμη του εγκληματικού δικτύου για να απλώσουν τα “πλοκάμια” τους με θράσος, αλαζονεία και δίψα για εξουσία.

Οι αποκαλύψεις- “κόλαφος” και τα νέα εντάλματα σύλληψης που έρχονται αφορούν σε εκβιασμούς, υπεξαίρεση μοναστηριακών εκτάσεων, απειλές και επιθέσεις, αλλά και οσμή παραδικαστικού κυκλώματος.

Δήμευση των περιουσιών τους



Άμεση ήταν η απόφαση για δήμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων, την οποία διέταξε χθες ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ενώ ήδη έχει ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων Αρχών του εξωτερικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις και για την ύπαρξη εξωχώριων λογαριασμών.

Και “άρωμα” παραδικαστικού κυκλώματος

Η “οσμή” παραδικαστικού κυκλώματος απλώνεται γύρω από τις συνομιλίες κεντρικού προσώπου της δικογραφίας με προφυλακισμένο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος διέθετε κινητό τηλέφωνο μέσα στη φυλακή, τον οποίο ενημερώνει πως μίλησε με δύο ανώτερες δικαστικούς λειτουργούς για την εξέλιξη της υπόθεσής του και το αίτημα αποφυλάκισης που ήθελε να καταθέσει.

– Επιχειρηματίας: «Επειδή μίλησα με τη συγκεκριμένη που ξέρουμε και η άλλη που είναι των Εφετών, η προεδρίνα, μου ζήτησε μια χάρη και της την έφτιαξα… Και η άλλη ας πούμε μπορεί να γίνει, να κάνεις την έφεση».

– Προφυλακισμένος αξιωματικός: «Να μου κανονίσει να πάω σε καλή Έδρα να της πεις. Στα ίσια. Αυτό είναι».

– Επιχειρηματίας: «Άλλα πρέπει να κάνεις με κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο».

Aποκαλυπτικοί διάλογοι



– Επικεφαλής οργάνωσης: «Άκου της π##### ο γιος η α#### τι μου είπε» (ακολουθεί ηχητική ηχογράφηση που αναπαράγει ο επικεφαλής οργάνωσης, συνομιλώντας με έτερο μέλος).

– Επικεφαλής οργάνωσης: «Όχι παιδί μου. Μα, εγώ μιλάω, εγώ, εσύ και ο Μαθιός».

– Μέλος: «Απέναντι, απέναντι, μα αυτούς έχει (ακατάληπτο)».

– Επικεφαλής οργάνωσης: «Άκου ρε παιδί μου» (συνομιλία σε πραγματικό χρόνο του επικεφαλής οργάνωσης).

– Επικεφαλής οργάνωσης: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας… τι… Μόνο δολοφονίες δε μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δε μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1.000 δύο φωτογραφίες… μα είναι και μ#### ο άνθρωπος».

– “Άγνωστος”: «Ναι, ναι, ναι, που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο».

– Επικεφαλής οργάνωσης: «Όχι, όχι, μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον, μα ακόμα δεν τον βρήκατε; Δηλαδή, παίρνω τώρα τον (αναφέρεται σε τρίτο πρόσωπο), ξέρεις είμαστε κολλητοί, του λέω ρε Μ… είναι μια α####, του λέω πάει να κλέψει την περιουσία που είχαμε, μου λέει φέρτε το τώρα στέκει και με τον πάτερ Α…, θα τους γ#####. Δηλαδή είναι τόσο μ#### ρε π####; Ρε μ####, τι σχέση έχουν τα 750 στρέμματα με τα οικόπεδα τα δικά μας; Πήγες πουθενά να τα διεκδικήσεις στο κράτος να τα κερδίσεις, πήγες να κάνεις κάτι; Τι μ#### είναι, ρε π…; Ο παππούς μου ο Ν… τα είχε από το ’52, τι μ#### είναι ρε..;».