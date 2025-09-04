Μαφία της Κρήτης: Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η απολογία των 16 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.

Ολοκληρώθηκε η απολογία των 16 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, που βρέθηκαν ενώπιον τριών ανακριτών και της εισαγγελέως που προΐσταται της υπόθεσης.

Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένα άτομο έλαβε αναβολή για να απολογηθεί αύριο, μαζί με ακόμα 17 άτομα που θα περάσουν την πόρτα των ανακριτών και του εισαγγελέα.

Οι συνήγοροι απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις.

Τα 17 άτομα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Χανίων σε δύο “παρτίδες”, με τους πρώτους 10 να φτάνουν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το Flashnews.gr, για την υπόθεση έχουν ήδη σχηματιστεί δυο ογκώδεις δικογραφίες, ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι να ακολουθήσουν περισσότερες συλλήψεις ή να κληθούν σε απολογία και άλλα άτομα -εκτός των αρχικά 48 συλληφθέντων- από τις εισαγγελικές αρχές.

Έξω από την Εισαγγελία Χανίων το παρών έδωσαν και συγγενικά πρόσωπα των συλληφθέντων, εκφράζοντας έτσι τη στήριξη τους.

Εκβιασμοί, απάτες και δωροδοκίες αλλά και τα “πλοκάμια” σε εκκλησία και ΕΛ.ΑΣ.

Η δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται πολυεπίπεδη και έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε όλους όσοι επιχείρησαν να λύσουν το “κουβάρι” της υπόθεσης.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της αστυνομίας, η οργάνωση φαίνεται πως απαρτιζόταν από εντολείς και εντολοδόχους που επεδίωκαν να βγάζουν χρήματα μέσα από την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Στην κορυφή της φερόμενης σπείρας, βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης στα Χανιά: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Η δράση της ομάδας, ωστόσο, φαίνεται ότι ξεπερνούσε την αγοραπωλησία ουσιών, αφού, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, μέλη της φέρονται να είχαν εμπλοκή σε υποθέσεις εκβιασμών, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση φορέων και επιχειρηματιών, ενώ συνδέονται και με βίαιες ενέργειες, όπως η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι αστυνομικού στα Χανιά τον Γενάρη του 2024.

Παράλληλα με τα παραπάνω ευρήματα, οι αρχές εστίασαν και σε συνολικά 6 κατηγορούμενους, οι οποίοι φαίνεται να δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

«Αιχμή του δόρατος» αποτελεί η περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών- εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Για αυτήν την περίπτωση, έχει σχηματισθεί η δεύτερη δικογραφία.

Δημογλίδου: Νέες συλλήψεις και προσαγωγές υπόπτων

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι αναμένονται επιπλέον συλλήψεις για την υπόθεση, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προσαγωγή κι άλλων υπόπτων, οι οποίοι θα δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο ανακριτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, ορισμένα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, πρόκληση σωματικών βλαβών και απόπειρες ανθρωποκτονίας.Η κ. Δημογλίδου υπενθύμισε ότι 16 από τους εμπλεκόμενους βρίσκονται ήδη κρατούμενοι για προηγούμενα αδικήματα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης.