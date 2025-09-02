Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα-κλειδιά - Πώς «ξέπλεναν» τα κέρδη - Οι σοκαριστικοί διάλογοι - Real.gr

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά.

Νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην στην Εισαγγελία Χανίων. 17 από του συλληφθέντες θα απολογηθούν την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και 16 την Παρασκευή. Οι υπόλοιποι 15 που φέρονται επίσης να εμπλέκονται, είναι έγκλειστοι για άλλα αδικήματα σε κατάστημα κράτησης.

Σύμφωνα με τον Νίκο Στειακάκη, ο οποίος είναι ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, πρόκειται για μια δικογραφία με χιλιάδες σελίδες και απαιτείται χρόνος για να μελετηθεί. «Αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερα αυστηρή δίωξη η οποία όμως μένει να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στη δικογραφία και σε όσα περιέχονται σε αυτήν».

Στο μεταξύ, σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 14:00, θα γίνει η παρουσίαση της πολύκροτης υπόθεσης από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχο Νικόλαο Κανέλλο, καθώς και από την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Αστυνόμο Β’ Κωνσταντίνα Δημογλίδου, στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στα Χανιά.

Οι συλληφθέντες φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης με οργανωμένη δράση, που περιλαμβάνει διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί, καθώς και ένας κληρικός. Ο αστυνομικός φέρεται να παρείχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φέρονται να εμπλέκονται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο κληρικός φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, ενώ οι Αρχές ερευνούν και πιθανές παράνομες αγοραπωλησίες ακινήτων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Καθοδηγητικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχαν δύο αδέλφια, ήδη γνωστά στις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας, δύο beach bar και άλλων καταστημάτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις συνομιλίες του κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, κάποια από μέλη της συμμορίας, χρησιμοποιούσαν προσωνύμια, Αυστραλός, Μικρός, Άντζελα, Μπίγκαλης, Στρατηγός, Κούλης, Αγάς, και Πατομπούκαλος.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό από τα κατασχεθέντα της επιχείρησης, στα οποία περιλαμβάνονται όπλα –ακόμη και πολεμικά–, χρηματικά ποσά, ναρκωτικά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

Δύο πρόσωπα έκπληξη συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Όπως έγραψε το Creta24, η αποκάλυψη για τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα θα προκαλέσει, λένε αξιωματικοί που χειρίστηκαν τη δικογραφία, «σεισμό» στην κοινωνία των Χανίων.

Το ένα από τα δύο πρόσωπα μάλιστα θεωρείται σύμφωνα με τη δικογραφία, ως άμεσα εμπλεκόμενος σε υποθέσεις εκβιασμών αλλά και στην υπόθεση με τα 175 στρέμματα πάνω από την περίφημη παραλία στο Σταυρό Χανίων. Υπόθεση για την οποία έχει υπάρξει προσφυγή από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας, με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνοδού της Εκκλησίας της Κρήτης.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι πολύ υψηλά στη διοίκηση δημοσίου φορέα στα Χανιά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο άτομο είχε συχνές επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης παρέχοντας διευκολύνσεις κάποιες φορές με συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

Τα δύο αυτά πρόσωπα δεν συνελήφθησαν κατά την μεγάλη επιχείρηση που υπήρξε την Κυριακή όμως συμπεριλαμβάνονται, λένε οι πληροφορίες, στη δικογραφία και όταν αυτή παραδοθεί στον εισαγγελέα αναμένεται να τους ασκηθούν διώξεις.

Πώς «ξέπλεναν» τα απίστευτα κέρδη

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα. Σύμφωνα εξάλλου με την ΕΡΤ, σε έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων, η αστυνομία εντόπισε μετρητά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, επιβεβαιώνοντας το εύρος της παράνομης δραστηριότητας. Τα κέρδη της συμμορίας «ξεπλένονταν» με επενδύσεις σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, beach bars και άλλες επιχειρήσεις.

Πώς έφτασαν στα ίχνη της συμμορίας

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα, με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό, σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Οι μυστικοί αστυνομικοί



Οι αστυνομικοί από την Αττική, που έφτασαν στο νησί, ξεκίνησαν άμεσα, υπό άκρα μυστικότητα, τις έρευνες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών, που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης και κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση, ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Επική ατάκα στο συνθηματικό πελάτη που ζήτησε …ομελέτα: «δεν είμαστε εστιατόριο, ναρκωτικά πουλάμε εδώ»

Σε …ζώνες επιρροής και διακίνησης των ναρκωτικών είχαν χωρίσει τα Χανιά οι κρητικοί βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης ώστε να μην μπαίνει ο ένας στο …ρουθούνι του άλλου. «Συμφωνία κυρίων». Σύμφωνα με το cretalive, αναφέρεται, για παράδειγμα, στην δικογραφία-μαμούθ ότι ένας «έπαιζε» μπάλα από Πλατανιά μέχρι Καστέλι για τη διακίνηση κοκαϊνης αποκλειστικά, άλλος είχε ακτίνα δράσης από Σούδα μέχρι Πλατανιά, τρίτοι έσπρωχναν σε κεντρικά σημεία της πόλης. Και κάπως έτσι η ζωή κυλούσε σχεδόν …ανέμελα, με κόσμο και κοσμάκη να διακινεί και ακόμα περισσότερους να αγοράζουν. Όπως προκύπτει μόνο η κουτσή Μαρία δεν έκανε διακίνηση. Κρητικοί, Ρομά, Αλβανοί, Παλαιστίνιοι, Μαροκινοί, Πακιστανοί, σύζυγοι, πατεράδες, γιοι, ανίψια, κουνιάδες, άπαντες στον …πυρετό της ναρκω-μπίζνας. Περιγράφονται καταστάσεις για γέλια και για κλάματα αλλά και …επικές ατάκες αφού κάποιοι είχαν «ξεφύγει».

Πολλοί και διάφοροι, βάσει της δικογραφίας, «έτρεχαν» ως αρχηγικά πρόσωπα το κομμάτι της διακίνησης και ενίοτε έκαναν και νταραβέρι μεταξύ τους για να καλύψουν ανάγκες. Μεταξύ άλλων προσώπων, αρχηγικός ρόλος σε επίπεδο διακίνησης κόκας αποδίδεται σε 36χρονο Χανιώτη, ο οποίος φέρεται να είχε κάνει την σύζυγο του …προέκταση του χεριού του. Το ζευγάρι φρόντιζε να νομιμοποιεί τα χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών καθώς οι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω IRIS (της διατραπεζικής υπηρεσίας πληρωμών που επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών). Από ‘κει πλήρωναν ενοίκια, λογαριασμούς ρεύματος, ανακαινίσεις…

«Στο παραθυράκι της γιαγιάς έχω αφήσει την σακούλα…» ακούγεται σε επισύνδεση να συνομιλεί ο 36χρονος και κατά την αστυνομία η συνομιλία αυτή αφορά συνεννόηση για διακίνηση.

Στις επισυνδέσεις δεν λείπουν και τα παράπονα για την ποιότητα της κόκας.

-την πρώτη δε μιλάω, τη δεύτερη.. αλλά την τρίτη

-ε, του π… ρε μ@λ@κ@… Θα σου βάλω να διαλέγεις μόνος… χα χα

-όχι ρε μ@λ@κ@, για όνομα του Θεού…λέω αν άλλαξε κάτι στην συνταγή..

-όχι ρε μ@λ@κ@… Τώρα που θα πάρω τα καινούργια, θα δούμε πως θα είναι..

-καλώς έγινε

-μπορεί να βολεύει καλύτερα να μην πέφτει κάτω και να σπάει…

Κατά την ΕΛ.ΑΣ, ο 36χρονος φέρεται να έχει πραγματοποιήσει μέχρι και την σύλληψη του κατά προσέγγιση περί τις 600 συναλλαγές ναρκωτικών, να έχει διακινήσει τουλάχιστον 5 κιλά κόκα, με το οικονομικό όφελος να υπολογίζεται τουλάχιστον σε μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ο φυγόποινος …αρχηγός

Στα αρχηγικά μέλη ως προς τη διακίνηση ναρκωτικών η Ασφάλεια Χανίων περιλαμβάνει έναν 42χρονο, ο οποίος μάλιστα ήταν φυγόποινος καταδικαστικής απόφασης με συνολική ποινή κάθειρξης 11 έτη. Στην περίπτωση του τα «χέρια» του ήταν το ίδιο του το …αίμα, δηλαδή συγγενείς εξ αίματος ή πρόσωπα του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. Περιγράφεται ιδιαιτέρως προσεκτικός που είχε «μάτια» παντού, ακόμα και στην πλάτη. Του αποδίδονται περί τις 800 συναλλαγές ποσοτήτων δύο κιλών κοκαίνης και ηρωίνης συνολικά, με το οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε 125.000 ευρώ.

Στα πρόσωπα με αναβαθμισμένο ρόλο η αστυνομία εντάσσει κάποιους ακόμα κρητικούς, ανάμεσα στους οποίους και ο επονομαζόμενος «στρατηγός». Στη δική του σύλληψη είχαν τραυματιστεί πρόσφατα οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. στα Χανιά. Τότε είχαν εντοπιστεί περί τα 7 κιλά χασίς. Του αποδίδεται ότι είχε πραγματοποιήσει περί τις 2000 συναλλαγές, είχε διακινήσει περί τα 30 κιλά χασίς, με το οικονομικό όφελος να ανέρχεται, όπως υπολογίζεται, σε 300.000 ευρώ.

«Τι μας πέρασες εστιατόριο; Μόνο κόκα και ηρωίνη πουλάμε εδώ»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση Χανιώτη, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» την επιχείρηση του σε υπαίθριο χώρο. Κατά την ΕΛ.ΑΣ, η επιχείρηση λειτουργούσε ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος από τη διακίνηση. Είναι εκπληκτικό ότι πελάτες-αγοραστές πλήρωναν το αντίτιμο μέσω POS. Ήταν ο άμεσος προμηθευτής της υποομάδας των Street Dealers, μιας πολυπληθούς ομάδας που απαρτίζονταν κυρίως από αλλοδαπούς αραβικής καταγωγής και «έσπρωχναν» ναρκωτικά. Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος που φέρεται να έχει με τη μητέρα του, η οποία προσπαθεί μάταια να τον συνετίσει. Σε άλλη πάλι συνομιλία με «πελάτη», ο τελευταίος λέει στο τηλέφωνο για ξεκάρφωμα: «μία ομελέτα, μία χωριάτικη και μία μπύρα..», με τον ίδιο να απαντάει στην ψύχρα: « Δεν καταλαβαίνω τι μ@@@@@ μου λες, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα, μόνο πρέζα και μόνο κόκα».

Η ομάδα των «πιτσιρικάδων» με τα όπλα

Μία σοβαρή πτυχή της τεράστιας δικογραφίας αφορά στη δράση της ομάδας που διακινούσε όπλα και πυρομαχικά. Στελεχώνεται κυρίως από νεαρούς κρητικούς, οι περισσότεροι 22-27ετών, από περιοχές κυρίως του Αποκόρωνα και των Σφακίων. Οι νεαροί δειγματίζουν τα προς πώληση όπλα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών όπου οι προμηθευτές έστελναν με φωτογραφίες τα πυροβόλα όπλα σε ενδιαφερόμενους πελάτες-αγοραστές. Για παράδειγμα, αποτυπώνονται συνομιλίες που αφορούν σε πολεμικά καλάζνικοφ. «Για το πολεμικό χωρίς κοντάκι, «κοντό», η τιμή είναι στα 5000 ευρώ, με κοντάκι στα 4.500 ευρώ». Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ένα από τα εικονιζόμενα καλάζνικοφ οι εμπλεκόμενοι επιθυμούν να το πωλήσουν σε Αλβανό αγοραστή. Σε άλλη περίπτωση νεαρός ρωτάει να μάθει αν είναι ακόμα διαθέσιμο ένα glock, ενημερώνεται όμως ότι έχει πωληθεί. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται πλήθος φωτογραφιών με πρόσωπα, όπλα και μηνύματα συνομιλιών. Ακόμα περιλαμβάνονται βίντεο από ρίψη άσκοπων πυροβολισμών σε γάμους-βαπτίσεις σε χωριά της δυτικής Κρήτης, στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Μέσα από τις επισυνδέσεις προκύπτουν και συνομιλίες με έντονο περιεχόμενο με αγοραστές που εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την ποιότητα του «σιδερικού» και εκτοξεύονται απειλές.