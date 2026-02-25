Μαγνησία: Χειροπέδες σε κτηνοτρόφο για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων - Real.gr

Χειροπέδες σε έναν αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί στη Μαγνησία για παραβίαση των μέτρων που έχουν επιβληθεί με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ το περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της 24ης Φεβρουαρίου 2026, στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ριζομύλου – Καναλίων Μαγνησίας.

Ο συλληφθείς βρέθηκε να βόσκει 200 πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από τη σταβλική του εγκατάσταση, κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ για την αντιμετώπιση της νόσου.