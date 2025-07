Ανεξέλεγκτη η φωτιά στον Φενεό Κορινθίας – Εκκενώθηκαν τέσσερις οικισμοί - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης 22/7 μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην ορεινή Κορινθία.

Εξαιρετικά δυσχερής είναι η κατάσταση με τη φωτιά στον Φενεό Κορινθίας που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (22/7). Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, μεταξύ των περιοχών Μοσιά και Καστανιά.

Σημειώνεται πως οι πυροβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν, καθώς πλέον επιχειρούν 185 πυροσβέστες και 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 6ης ΚΑΙ 9ης ΕΜΟΔΕ, 56 οχήματα και ομάδα Σ.μη.Ε.Α.. Παράλληλα επιχειρούν 15 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων δύο για τον συντονισμό τους. Ταυτόχρονα παρέχεται συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Με δύο νέα μηνύματα από το 112 που εστάλησαν λίγο νωρίτερα, ζητήθηκε η απομάκρυνσή των κατοίκων από την περιοχή Λαύκα, Καρτέρι και Δροσοπηγή.

