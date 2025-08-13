Μαίνεται η φωτιά στην Πρέβεζα - Real.gr

Quantcast
Μαίνεται η φωτιά στην Πρέβεζα

06:39, 13/08/2025
Μαίνεται η φωτιά στην Πρέβεζα

ΠΗΓΗ: prevezabest.blogspot.com

Η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού, καθώς η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Οπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα, διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό.

Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια. και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.

 

