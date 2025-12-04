Μαίνεται η κακοκαιρία «Byron»: Μηνύματα «112» σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα αύριο - Real.gr

Ήδη έχουν σημειωθεί ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές, ενώ η Πολιτική Προστασία και η κυβέρνηση απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς η χώρα εισέρχεται σε ένα επικίνδυνο διήμερο έντονων φαινομένων.
Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία, καθώς φαίνεται ότι η αυριανή μέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη.
Η κακοκαιρία έγινε αισθητή από τις απογευματινές ώρες, καθώς ήδη στη Δυτική Αττική φθάσαμε τα 70 με 90 χιλιοστά βροχής λόγω των καταιγίδων, ενώ στο Δίο της Πιερίας με τις δυνατές βροχές – χωρίς καταιγίδες ξεπεράσαμε ακόμη και τα 100 χιλιοστά. Και έρχονται ακόμη περισσότερα το επόμενο 24ωρο.
Τέσσερις είναι οι ευρείες περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:
- Η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και οι Σποράδες,
- Το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα,
- Η Αττική, η Εύβοια, η ανατολική Πελοπόννησος,
- και η Νότια Πελοπόννησος και Κρήτη.
Αυτή είναι η περιοχή που θα επηρεαστεί κυρίως από τα ξημερώματα μέχρι και το τέλος της ημέρας όπου και εκεί οι ισχυροί νοτιάδες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.
Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος Νικόλ Ζιακοπούλου, η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρωθεί και τις επόμενες ώρες αναμένονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με σταδιακή βελτίωση μέσα στην ημέρα του Σαββάτου.
Οι μετεωρολογικές ενδείξεις δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση για την Αττική αργότερα, με τα πιο έντονα φαινόμενα πιθανότατα να σημειώνονται κατά τις νυχτερινές ώρες.
Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και σε όλο το Αιγαίο. Σε περιοχές όπως η Πιερία, η Ανατολική Θεσσαλία, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, καθώς οι άνεμοι που αναμένεται να φτάσουν τα 8–9 μποφόρ μπορούν να προκαλέσουν «κύματα θύελλας» προς τις παράκτιες ζώνες. Η Ρόδος έχει ήδη δεχθεί ισχυρά φαινόμενα, ειδικά στην περιοχή της Λίνδου, και αναμένεται συνέχεια.
Η βελτίωση του καιρού θα έρθει σταδιακά από την Κυριακή, με υπολείμματα καταιγίδων στο Αιγαίο.
Το σίγουρο, όπως τονίζεται, είναι ότι οι πολίτες πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή.
Κεφαλογιάννης: «Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας» – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Αυξημένη προσοχή καθώς «η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.
Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι από την Τετάρτη, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, Δήμους και Περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Κλειστά σχολεία στην Αττική την Παρασκευή
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.
Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.
Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας Δήμος Διον Ολύμπου Δήμος Κατερίνης Δήμος Ρόδου Δήμος Κάσου Δήμος Τήλου Δήμος Σύμης Δήμος Καστελόριζου Δήμος Ανατολικής Μάνης Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς.
Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.
Σημειώνεται ότι λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η αποψινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους βουλευτές ΝΔ της Επιτροπής Οικονομικών δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν.
Πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες την Παρασκευή
Μπορούν να μην προσέλθουν στην υπηρεσία τους αύριο (Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου) όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δύνανται, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, συνιστά το υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)
Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών στην ανακοίνωση αναφέρει: Όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), σύμφωνα με τις οποίες «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.».
Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.
Τέλος, τα παραπάνω αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των οτα α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.
Μπαράζ μηνυμάτων σε όλη τη χώρα
Μηνύματα 112 για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ήχησαν το βράδυ της Πέμπτης (04/12), σε μεγάλο μέρος της χώρας. Κρήτης, Κυκλάδες στη Ρόδο, στη Λάρισα και στη Μαγνησία. Το μήνυμα συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα #Εύβοιας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια #Κρήτης και Π.Ε. #Κυκλάδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ στις Περιφερειακές Ενότητες #Χίου #Σάμου #Ικαρίας και #Δωδεκανήσων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025
⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣
🆘 Warning for severe weather phenomena at intervals for the next 24hours in the Regional unit of #Magnisia #Larisa and #Sporades. Avoid unnecessary movements.
‼️Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/PCgVaU15Yy@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025
Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης είχε ενημερώσει για το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, προβλέπεται η έλευση του καιρικού συστήματος με την ονομασία«BYRON».
Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, οι οποίες θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν:
- Κυρίως τα νότια τμήματα της Κρήτης σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.
- Το σύνολο της Κρήτης την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, μέχρι το μεσημέρι.
Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα της Περιφέρειας Κρήτης που απαρτίζουν τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.
Προειδοποίηση από το «112» για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Προειδοποίηση από το «112» για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στην ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της περιοχής. Συνίσταται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι προσεκτικοί στους υπόγειους χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Η κακοκαιρία Byron βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μεγάλα ύψη βροχής αναμένεται να δεχθούν τις επόμενες ώρες η Πιερία, η Χαλκιδική, η Ημαθία και η Θεσσαλονίκη στην Κεντρική Μακεδονία.
Σε επιφυλακή είναι ο κρατικός μηχανισμός και η τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ νωρίτερα συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή, λόγω της κακοκαιρίας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΠεριφερειακήΕνότητα Χαλκιδικής, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου.
Mετά τους δήμους Κατερίνης και Δίου-Ολύμπου, στην Πιερία, και ο δήμοςΠύδνας-Κολινδρού ανακοίνωσε ότι όλες οι σχολικές μονάδες θα είναι την Παρασκευή κλειστές..
Από τη ΔημοτικήΕπιχείρηση Ύδρευσης ΑποχέτευσηςΔίουΟλύμπου έγινε γνωστό ότι εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης σε συνδυασμό με τις κατολισθήσεις που παρατηρούνται, διαπιστώνεται θολότητα στο νερό της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου και προτείνεται η αποφυγή της πόσης του μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης.