Μαίνεται η κακοκαιρία «Byron»: Μηνύματα «112» σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα αύριο - Real.gr

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ακόμη πιο δύσκολες ώρες το επόμενο 24ωρο.

Ήδη έχουν σημειωθεί ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές, ενώ η Πολιτική Προστασία και η κυβέρνηση απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς η χώρα εισέρχεται σε ένα επικίνδυνο διήμερο έντονων φαινομένων.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία, καθώς φαίνεται ότι η αυριανή μέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη.

Η κακοκαιρία έγινε αισθητή από τις απογευματινές ώρες, καθώς ήδη στη Δυτική Αττική φθάσαμε τα 70 με 90 χιλιοστά βροχής λόγω των καταιγίδων, ενώ στο Δίο της Πιερίας με τις δυνατές βροχές – χωρίς καταιγίδες ξεπεράσαμε ακόμη και τα 100 χιλιοστά. Και έρχονται ακόμη περισσότερα το επόμενο 24ωρο.

Τέσσερις είναι οι ευρείες περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:

Η κεντρική Μακεδονία , η Θεσσαλία και οι Σποράδες ,

, η και οι , Το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ,

και τα , Η Αττική, η Εύβοια , η ανατολική Πελοπόννησος ,

η , η , και η Νότια Πελοπόννησος και Κρήτη.

Αυτή είναι η περιοχή που θα επηρεαστεί κυρίως από τα ξημερώματα μέχρι και το τέλος της ημέρας όπου και εκεί οι ισχυροί νοτιάδες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος Νικόλ Ζιακοπούλου, η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρωθεί και τις επόμενες ώρες αναμένονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με σταδιακή βελτίωση μέσα στην ημέρα του Σαββάτου.

Οι μετεωρολογικές ενδείξεις δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση για την Αττική αργότερα, με τα πιο έντονα φαινόμενα πιθανότατα να σημειώνονται κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και σε όλο το Αιγαίο. Σε περιοχές όπως η Πιερία, η Ανατολική Θεσσαλία, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, καθώς οι άνεμοι που αναμένεται να φτάσουν τα 8–9 μποφόρ μπορούν να προκαλέσουν «κύματα θύελλας» προς τις παράκτιες ζώνες. Η Ρόδος έχει ήδη δεχθεί ισχυρά φαινόμενα, ειδικά στην περιοχή της Λίνδου, και αναμένεται συνέχεια.

Η βελτίωση του καιρού θα έρθει σταδιακά από την Κυριακή, με υπολείμματα καταιγίδων στο Αιγαίο.

Το σίγουρο, όπως τονίζεται, είναι ότι οι πολίτες πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Κεφαλογιάννης: «Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας» – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Αυξημένη προσοχή καθώς «η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι από την Τετάρτη, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, Δήμους και Περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Κλειστά σχολεία στην Αττική την Παρασκευή

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο. Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας Δήμος Διον Ολύμπου Δήμος Κατερίνης Δήμος Ρόδου Δήμος Κάσου Δήμος Τήλου Δήμος Σύμης Δήμος Καστελόριζου Δήμος Ανατολικής Μάνης Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς. Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις. Σημειώνεται ότι λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η αποψινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους βουλευτές ΝΔ της Επιτροπής Οικονομικών δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν.