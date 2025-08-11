Μαίνεται η πυρκαγιά στη Μεγάλη Βόλβη - Αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων - Ήχησε το 112 - Real.gr

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή κοντά στη Μεγάλη Βόλβη. Ενώ παρουσίαζε βελτιωμένη εικόνα, περίπου στις 17.30 οι ριπές ανέμου προκάλεσαν αναζωπύρωση και έθεσαν σε συναγερμό τις αρχές. Ο καπνός κατευθύνεται προς το καπνό Βαϊοχώρι, ενώ οι φωτιά καίει σε δασική έκταση πίσω από ελαιώνες χαμηλή βλάστηση (πουρνάρια).

Η φωτιά ξέσπασε στις 15.00 και από τις 16.00 περίπου τα εναέρια μέσα -δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα- κάνουν διαρκώς ρίψεις, ενώ οι άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσταση, με τις αρχές να προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί προς την Εγνατία οδό, που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Καβάλα και προς το χωριό Βαϊοχώρι.

Από το δήμο Βόλβης έχουν ζητηθεί εκσκαφείς, ενώ στο σημείο έχουν φτάσει τέσσερις από ιδιώτες για να μπορέσουν να βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης.

Λίγη ώρα πριν μάλιστα κάτοικοι της περιοχής δέχθηκαν μήνυμα 112 για να απομακρυνθούν προς την περιοχή της Νυμφόπετρας, με τη σύσταση να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς το χωριό.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στo #Βαϊοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νυμφόπετρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025



Σε ετοιμότητα για εκκένωση της δομής μεταναστών στο Βαϊοχώρι

Στην περιοχή υπάρχει και δομή μεταναστών και ήδη έχει ζητηθεί η εκκένωσή της, ενώ οι άνθρωποι, οικογένειες με τα παιδιά τους είναι με τις βαλίτσες στο χέρι και περιμένουν οδηγίες των αρχών για να μετακινηθούν σε άλλη δομή.