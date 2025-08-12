Μαίνονται οι πυρκαγιές σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Βόνιτσα, Πρέβεζα, Άρτα - Real.gr

Εναέριες και επίγιες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί από την περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα η οποία λόγω των ανέμων επεκτάθηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχής και εκδόθηκαν από το 112 εντολή για απομάκρυνση από τις περιοχές Μοιραίικα Παλαιά Περιστέρα, Άγιος Στέφανος και Θεριανό προς την ΒΙΠΕ Πατρών.

Πριν λίγο εκδόθηκαν νέες οδηγίες από το «112» για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λουσικά, Σπαλιαρέικα, προς την Κάτω Αχαΐα.

Νωρίτερα μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό να απομακρυνθούν προς Πάτρα.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 12 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 7 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Επίσης, μάχη με την πύρινη λαίλαπα δίνουν με κάθε μέσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού ώστε να σώσουν σπίτια στην περιοχή του Αγαλά στη Ζάκυνθο.

Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει αυτή τη στιγμή το χωριό του Αγαλά και έχει φθάσει πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εμποδίσουν τις φλόγες να μπουν στο χωριό.

Από την άλλη πλευρά του βουνού οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 85 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα.

Από αέρος συντρέχουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς εννέα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Ο δήμαρχος Ακτίου- Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση και ανέφερε ότι «η πυρκαγιά κινείται προς περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι».

Σε εξέλιξη βρίσκονται 3 δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα σε κοινότητες στους Νόμους Άρτας και Πρέβεζας, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση από τους οικισμούς.

Ειδικότερα, τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται κοντά στις κοινότητες Δαφνωτής Παλαιοχωρίου στα Τζουμέρκα και Αμμότοπου στην Άρτα, καθώς και Γυμνότοπου στον Δήμο Ζητού στην Πρέβεζα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν οι Δήμοι Αρταίων και Ζηρού με μηχανήματα και υδροφόρες.

Νέο μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα.

Στον Γυμνότοπο η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιόνια Οδό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Αμμότοπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Σύμφωνα με το 112 οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αμμότοπου, καλούνται άμεσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Καμπή, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την ασφάλειά τους.

Προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».