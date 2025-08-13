Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο - Real.gr

Ενεργά μέτωπα σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα, αντιμετωπίζουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 33 εναέριων μέσων καθώς τα μποφόρ δυσχεραίνουν τη μάχη. Και δεύτερο μήνυμα 112 εκδόθηκε για την Αχαΐα καλώντας τους κατοίκους από την περιοχή Μπάλα να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Η φωτιά αναζωπυρώθηκε στη Βούντενη, της Κάτω Αχαΐάς όπου μήνυμα 112 οδήγησε σε εκκένωση προς Πάτρα τους κατοίκους.

Οι φλόγες πλησίασαν σε σπίτια το πρωί, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, καθώς με το ξημέρωμα το ενεργό μέτωπο στο δήμο Πατρέων, αναζωπυρώθηκε. Ανθρωποι προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους, ενώ ένα χωράφι και μία χαράδρα χωρίζουν τις φλόγες από την κατοικημένη περιοχή, με τον άνεμο συνεχώς να ενισχύεται.

Οι εναέριες ρίψεις ξεκίνησαν με πέντε ελικόπτερα και πολύ ισχυρούς ανέμους. Στα Συχαινά, το πύρινο μέτωπο σιγοκαίει μέσα στον αστικό ιστό του Κοτρωνίου ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια να μην επεκταθούν οι εστίες αφού σπίτια βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής.

Δύο ενεργά μέτωπα προς Ριζοβούνι και Παντάνασσα διατηρούν τον συναγερμό στην Πρέβεζα, όπου επιχειρούν δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Σύμφωνα με το ertnews, στην Παντάνασσα η κατάσταση χαρακτηρίζεται δραματική καθώς σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και μελίσσια έχουν καταστραφεί. Τουλάχιστον 17 κοινότητες βρίσκονται χωρίς νερό.

Στη Χίο δύο μέτωπα μεταξύ των χωριών Σπαρτούντα και Χαλανδρά αντιμετωπίζουν οι πυοοσβεστικές δυνάμεις ενώ πνέουν άνεμοι 6 μποφόρ. Πέντε ελικόπτερα ανέλαβαν δράση με το πρώτο φως της ημέρας ενώ τα μεσάνυχτα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στο μέτωπο του Κοφινά.

Στη Ζάκυνθο, είναι σε εξέλιξη το μέτωπο προς Λιθακιά ενώ βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η εικόνα στο Κερί.

Και νέο μέτωπο προστέθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί με την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, της Κεφαλονιάς, όπου κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες. Λίγο μετά τις 9.30 το πρωί, μήνυμα 112 κάλεσε τους κατοίκους του Αθέρα να απμακρυνθούν προς το Λιβάδι.