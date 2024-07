Majesty QUEEN - We Will Rock You! - Την Τρίτη 16/7 στο CT Garden Festival

Πάνω από 500.000 θεατές σε όλο τον κόσμο έχουν απολαύσει ένα από τα πιο επιτυχημένα αφιερώματα όλων των εποχών. Εσύ θα το χάσεις;

Το Majesty Queen είναι το αυθεντικό Βρετανικό musical tribute για τους Queen. Όπως το χαρακτήρισαν κοινό και κριτικοί είναι «Ένα από τα καλύτερα αφιερώματα στον κόσμο για ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο».

Κι αυτό γιατί στο Majesty Queen πρωταγωνιστής είναι ο μουσικός και ηθοποιός Seth Daniels, ο οποίος φημίζεται για την μοναδική του ενέργεια πάνω στη σκηνή και τις σπουδαίες φωνητικές του δυνατότητες. Με την σχολαστική του ματιά και την αγάπη του για την λεπτομέρεια, ξαναφέρνει για λίγο τον Φρέντι μπροστά μας, με τρόπο που κανένας άλλος καλλιτέχνης αφιερώματος δεν έχει κάνει πριν.

Το Majesty Queen εδώ και μια δεκαετία κάνει τον γύρο του κόσμου και ενθουσιάζει όλους τους θαυμαστές του μοναδικού ροκ συγκροτήματος που μας χάρισε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ροκ μουσικής, τον ανεπανάληπτο Φρέντι Μέρκιουρι που ξεχώριζε όχι μόνο για την φωνή του, αλλά και για την εκρηκτική σκηνική του παρουσία, με την οποία κατάφερε να συνδυάσει θεατρικότητα, ερμηνεία και ταλέντο.

To Majesty Queen είναι ένα δίωρο show αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα αλλά και στην ψυχή της μεγάλης αυτής μπάντας, σε έναν από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς του πλανήτη, μια εκκεντρική προσωπικότητα του κόσμου της μουσικής με μαγνητική παρουσία επάνω στη σκηνή. Άλλωστε μετά την ίδρυση των Queen, ο Φρέντι Μέρκιουρι συνέθεσε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το «Somebody to Love», τον γηπεδικό ύμνο We Are the Champions και το οπερατικό Bohemian Rhapsody, για πολλούς η κορυφαία συνθετική του δημιουργία.

Το αφιέρωμα στους Queen δημιουργήθηκε από ανθρώπους λάτρεις του συγκροτήματος οι οποίοι βασίζονται στις iconic εμφανίσεις των queen. Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, αυτός είναι ο δικός τους μοναδικός τρόπος να αποδώσουν φόρο τιμής στο θρυλικό συγκρότημα και ταυτόχρονα επηρεασμένοι από τα τόσο διαφορετικά λάιβ μεταξύ τους που προσέφεραν οι queen ευελπιστούν κάθε φορά να προσφέρουν στο κοινό τους μία διαφορετική εμπειρία! Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές από κοινό και κριτικούς το πιο επιτυχημένο αφιέρωμα όλων των εποχών!

Το ελληνικό κοινό αγαπούσε, αγαπάει και φαίνεται ότι θα συνεχίσει για πολύ ακόμα να αγαπάει το θρυλικό συγκρότημα. Όλες οι επισκέψεις του αφιερώματος στην Αθήνα βρήκαν ένα κατάμεστο στάδιο να λικνίζεται και να τραγουδάει παθιασμένα τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν! Κανείς δε θα μπορούσε να πραγματοποιήσει αφιέρωμα σε αυτό το συγκρότημα και να αγκαλιαστεί τόσο όμορφα από τους διαχρονικά φανατικούς οπαδούς του όπως συμβαίνει με το Majesty Queen!

Για άλλη μία φορά λοιπόν, το κοινό της Αθήνας θα ζήσει μία μαγευτική εμπειρία κάτω από το καλοκαιρινό φεγγάρι στον μοναδικό χώρο του CT Garden. Ατμοσφαιρικός χώρος, ωραίος φωτισμός, καλοκαιρινός ουρανός, παγωμένα ποτά υπό τους ήχους του Bohemian Rapsody θα συνθέσουν μία βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη!

Majesty QUEEN «We Will Rock You..»

Τρίτη 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

CT GARDEN by Christmas Theater

Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Λ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

VIP: 35 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 25 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 20 ευρώ (Φοιτητικό – Ανέργων 15 Ευρώ)

Γ ΖΩΝΗ – ΟΡΘΙΩΝ: 15 ευρώ (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες: 211 7701700

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 2117701700, PUBLIC, www.more.com, www.ct.gr