«Μακάρι να είχα καλύτερα νέα» - Τα δάκρυα του καμεραμάν που βρήκε νεκρό τον παρουσιαστή του BBC

«Λυπάμαι που ήμουν εγώ που τον βρήκα νεκρό», είπε βουρκωμένος ο νεαρός εικονολήτης στην ρεπόρτερ του Sky News, απευθυνόμενος στην οικογένεια του άτυχου 67χρονου.

«Μακάρι να είχαμε καλύτερα νέα», πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος.

"I'm sorry for the family, I'm sorry that I'm the one to find him. I wish we had better news."

Local cameraman Antonios speaks to Sky's @esadiya, detailing how he spotted the body of TV doctor Michael Mosley on the beach near the fence.

