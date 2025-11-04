Μακελειό στα Βορίζια: Οι Αρχές αναζητούν τα τρία αδέλφια - Διαβουλεύσεις για να παραδοθούν - Real.gr

Σαρωτικοί συνεχίζουν να είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας σε σπίτια, περιοχές – ακόμη και ορεινές- ή και σε χώρους που θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για την εμπλοκή στο αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου, και ενώ τα Βορίζια εξακολουθούν να ζουν στη σκιά του φόβου.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν και πρόσωπα που ίσως εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες.

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για την υπόθεση, καθώς, αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για τους τρεις καταζητούμενους, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός και τα δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» διαβεβαιώνει η ΕΛ.ΑΣ δια της εκπροσώπου της, Κωνσταντίας Δημογλίδου.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με την ΕΛ.ΑΣ για την παράδοση των τριών που ήδη έχουν επικοινωνήσει με δικηγόρους, από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, για να αναλάβουν την υπεράσπισή τους. Εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να γίνει έως την Τετάρτη. «Για καλό τους ας παραδοθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε» σχολίασε αστυνομική πηγή.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς η οργή που υπάρχει και στις δύο οικογένειες δεν επιτρέπουν την παραμικρή χαλάρωση από πλευράς αρχών.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η κηδεία του 39χρονου έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης γυναίκας από την άλλη οικογένεια, η οποία θα τελεστεί σήμερα στον Αλικιανό Χανίων.

Στα Βορίζια παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των τοπικών ειδικών υπηρεσιών, μαζί με ομάδα των ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, και η οποία ελέγχει ό,τι κινείται.

Χθες έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, τα οποία ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται. Συνελήφθη ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Απειλές και φόβος αντεκδίκησης

Από την πλευρά της οικογένειας του 39χρονου έρχονται μηνύματα ότι θα επιχειρήσουν να τους τοποθετήσουν βόμβες, όπως λένε.

Η οικογένεια θρηνεί την 56χρονη γυναίκα, που βρέθηκε στο σημείο τη λάθος στιγμή, με τη σφαίρα να διαπερνά τον ώμο και να καταλήγει στην κοιλιά. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο στον Αλικιανό Χανίων.

«Βόμβες λέει θα μας βάλουν σε όλων τα σπίτια. Να φύγουμε λέει το συντομότερο από εδώ. Πρέπει να τα πάρω όλα. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσω. Τρέμω δε θα την βγάλω η καρδιά μου δεν αντέχει. Πού μπλέξαμε; Υπάρχει κράτος και πού είναι; Γιατί δεν τους παίρνει να τους βάλει μέσα; Αφού απειλούν και τα λένε αυτά, να τους βάλει μέσα», λέει συγγενής της 56χρονης.

Σήμερα στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα τελεστεί σήμερα στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης νοσηλεύτριας που έχασε τη ζωή της κατά την ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός της θα εκτεθεί στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 και θα ακολουθήσει η ταφή. Χθες ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος», όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη της σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Στην κηδεία αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται αν θα παραστεί ο ένας γιος της, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα έχουν αναπτυχθεί γύρω από την εκκλησία, δεδομένων και των καταγγελιών συγγενών της άτυχης γυναίκας ότι δέχονται απειλές.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, υπήρξε ένα τηλεφώνημα που ανέφερε άμεσες απειλές μετά την κηδεία της άτυχης γυναίκας. «Απειλούν πως θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Πως θα μας σκοτώσουν» αποκάλυψε η μητέρα της 56χρονης.

Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου



Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν χθες στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Πλήθος κόσμου έδωσε το ”παρόν” στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα, το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.