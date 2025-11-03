Μακελειό στα Βορίζια: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 39χρονου - «Φρούριο» το χωριό υπό τον φόβο αντιποίνων - Real.gr

Στα μαύρα έχουν ντυθεί τα Βορίζια, μετά το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς, με την κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μαυροφορεμένοι συγγενείς και φίλοι του 39χρονου πριν από λίγο τον συνόδευσαν στην εκκλησία του χωριού, όπου ψάλλεται η εξόδιος ακολουθία.

Με μοιρολόγια, κραυγές και κλάματα, η μητέρα, οι αδερφές και η σύζυγός του θρηνούν για τον 39χρονο πατέρα πέντε παιδιών, που ενεπλάκη στο ένοπλο επεισόδιο και έπεσε νεκρός έχοντας δεχτεί τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα.

«Αστακός» τα Βορίζια

Σύμφωνα με το creta24, την ίδια ώρα ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται ακροβολισμένοι σε κάθε σημείο του χωριού.

Νωρίτερα αστυνομικοί είχαν στήσει μπλόκα πριν την είσοδο του χωριού αλλά και λίγα μέτρα πιο μακριά, πριν από το σπίτι του 39χρονου, και ελέγχουν εξονυχιστικά πεζούς αλλά και οχήματα όλων όσοι πηγαίνουν στην κηδεία του.



Ο φόβος για νέο επεισόδιο έχει θέσει σε συναγερμό τις αστυνομικές δυνάμεις που προσπαθούν με κάθε τρόπο να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει νέα εκτροπή.

Ισχυρές δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της ΔΙΑΣ έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά, ενώ στα γύρω υψώματα περιπολούν ομάδες με θερμικές κάμερες και όπλα πλήρους εξάρτυσης.

Ένα drone της ΕΛ.ΑΣ. πετά συνεχώς πάνω από το χωριό, παρακολουθώντας κάθε κίνηση και μεταδίδοντας εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο.