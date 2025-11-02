Μακελειό στα Βορίζια: Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου - Ανατροπή με τον θάνατο της 56χρονης - Real.gr

Σύμφωνα με το creta24.gr, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας και έτσι η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες του χωριού, θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία θα γίνει την Δευτέρα, ή την Τρίτη.
Από σφαίρα ο θάνατος της 56χρονης
Νέα δεδομένα γύρω από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, δημιουργούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής στην 56χρονη, η οποία αρχικά είχε θεωρηθεί ότι ναι μεν χτυπήθηκε από σφαίρα, στη διάρκεια της συμπλοκής, αλλά κατέληξε από ανακοπή.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε πως η γυναίκα έχασε την ζωή της από σφαίρα, η οποία της τρύπησε τους πνεύμονες και χτύπησε τη σπονδυλική στήλη.