Μακελειό στα Βορίζια: Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου - Ανατροπή με τον θάνατο της 56χρονης - Real.gr

Οι φόβοι για νέα επεισόδια στα Βορίζια οδήγησαν στην αναβολή της κηδείας του 39χρονου, που έπεσε νεκρός στο μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό.

Σύμφωνα με το creta24.gr, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας και έτσι η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες του χωριού, θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία θα γίνει την Δευτέρα, ή την Τρίτη.

Από σφαίρα ο θάνατος της 56χρονης

Νέα δεδομένα γύρω από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, δημιουργούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής στην 56χρονη, η οποία αρχικά είχε θεωρηθεί ότι ναι μεν χτυπήθηκε από σφαίρα, στη διάρκεια της συμπλοκής, αλλά κατέληξε από ανακοπή.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε πως η γυναίκα έχασε την ζωή της από σφαίρα, η οποία της τρύπησε τους πνεύμονες και χτύπησε τη σπονδυλική στήλη.