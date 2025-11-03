Μακελειό στα Βορίζια: «Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», λέει ο αδελφός της 56χρονης - Real.gr

Υπό αστυνομικό κλοιό παραμένουν τα Βορίζια, μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους έξι τραυματίες. Οι κάτοικοι της περιοχής ζουν με το φόβο της συνέχειας της βεντέτας, η οποία κρατά πάνω από 70 χρόνια ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού.

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», σχολίασε Κώστας Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Φραγκιαδάκης, είπε ότι είχαν δει όλοι το κακό να έρχεται, ωστόσο, κανείς δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. Επέρριψε δε ευθύνες στην Αστυνομία για τη στάση της.

«Είχε έρθει (σ.σ.: η αδερφή μου) για το μνημόσυνο του πατέρα μας, όπως ήρθα κι εγώ, όπως κι ο αδερφός μου. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η άλλη αδερφή μου και δύο ανίψια μου.

Εγώ βρέθηκα εκεί κι έτρεξα εκεί. Ήμουν στο σπίτι με τη μάνα μου. Έτρεξα εκεί που άκουσα τους πυροβολισμούς στα 20 μέρα. Είδα την αδελφή μου την Ευαγγελία κάτω και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βγάλω την αδερφή μου και να τη βοηθήσω. Δεν έβλεπα ποιος πυροβολούσε ποιον» είπε ο κ. Φραγκιαδάκης, που βρέθηκε μέσω διασταυρούμενων πυρών για να βοηθήσει την αδελφή του, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της από τις σφαίρες που δέχθηκε.

«Δεν είμαστε άγριοι, αυτό το πράγμα γινόταν χρόνια, το έβλεπαν και δεν έκαναν τίποτα»

«Στο χωριό θρηνούμε δύο ανθρώπους, έναν από τη μία οικογένεια, έναν από την άλλη. Δεν υπήρχε Αστυνομία εδώ. Αυτοί οφείλουν να μας προστατέψουν. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζουν την επαρχία, αλλά δεν είμαστε άγριοι. Αυτό το πράγμα γινόταν χρόνια. Το έβλεπαν και δεν έκαναν τίποτα. Είχε κληθεί η Αστυνομία. Το γνώριζαν. Δεν έγινε ξαφνικά το Σάββατο το πρωί. Είχε γίνει κλιμακωτά από την προηγούμενη το βράδυ. Έπαιρνα συνέχεια στο τμήμα, δεν το σήκωσε κανείς. Το Σάββατο το πρωί πήρα τουλάχιστον 20 φορές και δεν έβρισκα άνθρωπο στο τμήμα. Η βόμβα είχε μπει την προηγούμενη το βράδυ. Έβλεπα την ένταση, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα. Αφού είχαν ολόκληρη ιστορία πίσω τους οι οικογένειες, η Αστυνομία δεν το ήξερε; Το βράδυ μετά την έκρηξη στο σπίτι του ανιψιού μου, έλεγα σε όσους μιλούσαμε εδώ ότι αν η Αστυνομία έρθει και γίνει «αστακός» το χωριό δεν θα γίνει τίποτα. Δυστυχώς δεν ήρθε κανείς» ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Φραγκιαδάκης επεσήμανε: «Το θέμα είναι να επικρατήσει λογική, ψυχραιμία και να σταματήσει εδώ το κακό. Η Αστυνομία πρέπει να μείνει. Να είναι ζωσμένο το χωριό από Αστυνομία για όσο χρειαστεί, όχι με έναν και δύο αστυνομικούς. Να μείνουν μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση, όχι σε μια βδομάδα να εξαφανιστούν».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Κρήτη, και ειδικότερα στην περιοχή των Βοριζίων, ενόψει της σημερινής κηδείας του 39χρονου που έπεσε νεκρός στη φονική συμπλοκή. Οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς, όπως δήλωσε η κα. Κωνσταντίνα Δημογλίδου στο Καλημέρα Ελλάδα, «δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αντεκδίκησης».

Κατά τη διάρκεια των κατ’ οίκον ερευνών έχουν εντοπιστεί φυσίγγια και οπλισμός, ωστόσο τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή επίθεση δεν έχουν ακόμα βρεθεί. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς υπάρχουν τρεις ακόμη κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη και παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα εμπλοκής και άλλων ατόμων.

Ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Μανώλης Ασαριώτης, μιλώντας επίσης στην εκπομπή, περιέγραψε το βαρύ κλίμα που επικρατεί όχι μόνο στα Βορίζια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή: «Οι κάτοικοι είναι βαθιά θλιμμένοι και οργισμένοι. Όπως αναφέρουν στην κάμερα του ΑΝΤ1, δεν είναι δυνατόν, εν έτει 2025, κάποιοι να παίρνουν τα όπλα στα χέρια και να ξεκινούν συμπλοκές με απρόβλεπτες συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, με αυστηρούς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδίως κατά την προσέλευση στην εξόδιο ακολουθία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι έρευνες επικεντρώνονται σε τρεις περιοχές εκτός Βοριζίων, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται οι καταζητούμενοι. Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν ποιος ευθύνεται για τον θάνατο της 56χρονης γυναίκας, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι δεν πρόκειται για κάποιον από τους ήδη γνωστούς εμπλεκόμενους.

Η κατάσταση στο νησί παραμένει τεταμένη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αποτραπεί κάθε νέο επεισόδιο βίας.