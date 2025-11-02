Μακελειό στα Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκονται οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ - Real.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση στα Βορίζια όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο 39χρονος και η 56χρονη ενώ υπάρχουν ακόμη πολλοί τραυματίες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patris.gr, για το μακελειό συνελήφθησαν οι δύο που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, φρουρούμενοι. Μάλιστα, ο εισαγγελέας είχε στη διάθεσή του τη δικογραφία και αμέσως μετά τη σύλληψή τους πήγε στο νοσοκομείο και τους άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή στον 25χρονο και τον 30χρονο.

Στη συνέχεια ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη.

Η κατάσταση των τραυματιών

Η εικόνα των τραυματιών, που νοσηλέυονται φρουρούμενοι, φαίνεται να είναι βελτιωμένη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, ο 25χρονος φέρει τραύμα στο πόδι ενώ και ο 30χρονος έχει τραυματιστεί στα κάτω άκρα.

Αναζητούνται ακόμα τέσσερα άτομα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά ακόμα τέσσερα άτομα τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα.

Ένα απ’ αυτά είναι ο 27χρονος, κεντρικό πρόσωπο ενδιαφέροντος, ο οποίος είχε αγοράσει το σπίτι όπου τοποθετήθηκε η βόμβα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότατα και οι τέσσερις κρύβονται στα βουνά για να αποφύγουν την σύλληψη.