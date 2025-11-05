Βορίζια: Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών - Ντοκουμέντα από τις βολίδες που τραυμάτισαν θανάσιμα τον 39χρονο - Real.gr

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων.

Ντοκουμέντα από το μακελειό στα Βορίζια έρχονται στη δημοσιότητα, παρουσιάζοντας τις βολίδες που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια , έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομια και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου .

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος , ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο βολίδες προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Καλασνικοφ, που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες της φονικής συμπλοκής, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανων κυνηγετικών όπλων.

Οι βολίδες αυτές -διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core- ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα, για να «καρφωθεί» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου στο ύψος του κόκκυγα.

Η δεύτερη βολίδα που είναι επίσης από Καλάσνικοφ και θεωρείται ως η θανατηφόρα, έχει διαπεράσει την πόρτα του οδηγού και έχει πλήξει τον Φανούρη Καργάκη στα πλευρά. Σε αυτή τη βολίδα έχει χαθεί το μεταλλικό περίβλημα, το οποίο θεωρείται πως έχει παραμείνει μέσα στην πόρτα του οχήματος. Το περίβλημα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο γιατί φέρει τις ιχνοφόρες περιοχές και ο εντοπισμός του θα επιτρέψει στην ταυτοποίηση του όπλου, αν αυτό βρεθεί.

Το θύμα, όπως έχει προκύψει από τη νεκροψία – νεκροτομή, δέχθηκε άλλα δύο πλήγματα από πυροβολισμούς στον ώμο και στο πόδι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρει στο τριχωτό της κεφαλής κάποια μεταλλικά σωματίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, αν πρόκειται δηλαδή για ίχνη από σκάγια ή κάτι άλλο.

Συνολικά σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, κάτι που σημαίνει ότι οι δράστες ήταν γύρω από το όχημα.

Το 4Χ4, το οποίο εξετάστηκε και φωτογραφήθηκε στον τόπο του μακελειού, έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Εκεί θα εξεταστεί από στελέχη του ΓΕΕ (Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, παρουσία τεχνικών συμβούλων που αναμένεται να ορίσουν οι οικογένειες.