Μακελειό στα Βορίζια: Ο τελευταίος σασμός - Real.gr

Η «R» αποκαλύπτει την επίθεση με μαχαίρι το 2024, τη διαμάχη για τα βοσκοτόπια και τα άγνωστα περιστατικά που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή των δύο οικογενειών.

Των Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το σκοτεινό πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας έρχεται στην επιφάνεια μετά το διπλό φονικό στο χωριό Βορίζια του δήμου Φαιστού, σύμφωνα με ερευνητές και εγκληματολόγους που έχουν ερευνήσει το φαινόμενο της βεντέτας στην Κρήτη, αλλά και τις σύγχρονες εκφάνσεις του. Μιλώντας στη Realnews, εξηγούν πως πρόκειται για ένα βαθύ και καλά ριζωμένο πρόβλημα κουλτούρας και νοοτροπίας που μέχρι σήμερα εξακολουθεί να συγχέει το δίκαιο και την τιμή με τη βία και έχει εξελιχθεί από την κλασική έννοια της βεντέτας, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα, σε οργανωμένο έγκλημα.

Ο Γιάννης Πανούσης, ομότιμος καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνει λόγο για μια άτυπη εθιμική πρακτική της προσωπικής απονομής δικαιοσύνης. Στο παρελθόν αυτή η πρακτική για ορισμένους συνιστούσε ένα ιδιότυπο ηθικό χρέος προς τους νεκρούς, οι οποίοι απαιτούσαν «να πάρουν το αίμα τους πίσω». Πλέον όμως η κατάσταση είναι διαφορετική. «Στην υπόθεση των φόνων στα Βορίζια δεν συντρέχει κάποιος όρος της κλασικής βεντέτας. Οι πυροβολισμοί με καλάσνικοφ κατά παντός -και όχι μόνο κατά του υπόπτου για την έκρηξη στο σπίτι- η δολοφονία γυναίκας, οι οργανωμένες ένοπλες ομάδες, η ταχύτατη, σχεδόν αυτοματοποιημένη, ασύμμετρη ανταπόδοση δεν εντάσσονται σε κάποια προσβολή τιμής, αλλά σε μια ιδιότυπη κουλτούρα ανδρισμού και παλικαρισμού», σημειώνει ο Γ. Πανούσης, σχολιάζοντας ότι «δεν αποτελεί επιχείρημα ότι η κοινωνία είναι κλειστή, διότι δεν υπάρχουν απομονωμένοι πλέον πληθυσμοί, ούτε υπήρχε κάποιος λόγος αυτοάμυνας. Ολοι ήταν επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι ταυτόχρονα».

Αμφισβήτηση εξουσίας

Σύμφωνα με τον Γ. Πανούση, πρόκειται για έκφανση οργανωμένου εγκλήματος με οικονομικά συμφέροντα, που με το πρόσχημα της αμφισβήτησης της τοπικής εξουσίας της μίας ή της άλλης οικογένειας οι εκπρόσωποί τους έσπειραν τον θάνατο. «Το φαινόμενο δεν συνιστά έθιμο ή παράδοση βεντέτας, αλλά μια, δυστυχώς, ανεκτή και από το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, επίδειξη εξουσίασης με την επιβολή τρόμου και φόβου διά των όπλων. Ο νόμος είναι ένας και ισχύει για όλους, χωρίς πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές ή τοπικές εξαιρέσεις. Τόσο απλό και τόσο δύσκολο στην εποχή της ανομίας», προσθέτει.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Παπακωνσταντής, Δρ. Εγκληματολογίας και απόστρατος αξιωματικός της Αστυνομίας, ο οποίος διαμένει στην Κρήτη, αναφέρει ότι «πρόκειται για ένα μεγάλο μέγεθος συγκρουσιακής βίας, ένα βαθύτερο πρόβλημα κουλτούρας. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν οικογενειακές διαφορές, όπου η κάθε πλευρά, με τη χρήση βίας, προσπαθεί να επιβάλει αυτό που νομίζει ως δίκαιο στην άλλη. Να λύσει τις διαφορές της με τη βία. Προφανώς, δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι, το εντελώς αντίθετο, αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν μικρές κοινωνίες όπου εμφανίζονται αυτές οι συμπεριφορές».

Οπως λέει, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη υπάρχει άγνωστος αριθμός οικογενειών που έχουν μεταξύ τους προβλήματα. Για ένα κτήμα, για μια αμφισβητούμενη ιδιοκτησία, για βοσκοτόπια κ.ά. «Εκείνο που παίζει ρόλο είναι η ανάπτυξη στο νησί ενός ιδιότυπου ‘‘εγώ’’ που δημιουργεί μια ιδιότυπη ευθιξία σε εκείνους που το φέρουν. Και από εκεί ξεκινούν τα σοβαρότερα προβλήματα. Αν σε αυτό προσθέσουμε και την εύκολη πρόσβαση στα όπλα, που δυστυχώς στην Κρήτη υπάρχει διαχρονικά, βλέπουμε ότι δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις». Και συνεχίζει: «Πολλά νέα παιδιά, σε αυτές τις κοινότητες, αδυνατούν να διαπραγματευτούν. Να είναι διαλλακτικά ώστε να διεκδικούν με βάση τους θεσμούς αυτό που πρέπει. Προτιμούν να επιλύουν τα προβλήματα μόνα τους».

Ο Γ. Παπακωνσταντής τονίζει ότι εύκολες και άμεσες λύσεις στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός όλων των φορέων της πολιτείας και με τη συναίνεση όλων να υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα ξεκινούν από την παιδική ακόμη ηλικία. «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει στιγματισμός. Πρέπει όμως να αλλάξει η νοοτροπία. Χρειάζεται να μπουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία της Κρήτης, οι εκπαιδευτικοί που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις και να αναβαθμιστούν οι διαδικασίες της Αστυνομίας ώστε να ελέγχει προανακριτικά και να βρίσκει τους ενόχους των εγκλημάτων», καταλήγει.

Ο τελευταίος σασμός!

Ως… προαναγγελθέν έγκλημα χαρακτηρίζουν τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια της Κρήτης όσοι γνώριζαν τα «μυστικά» των δύο οικογενειών, των Φραγκιαδάκηδων και των Καργάκηδων. Τα σημάδια ήταν ορατά εδώ και καιρό, περίπου μία δεκαετία, οπότε και ξεκίνησε η εκατέρωθεν κόντρα που πριν από λίγες ημέρες οδήγησε στην αιματηρή συμπλοκή. Η Realnews αποκαλύπτει τις αθέατες πλευρές της υπόθεσης, αλλά και την τελευταία προσπάθεια για σασμό που ξεκίνησε πέρυσι, αλλά τελικά έπεσε στο κενό. Πρόκειται για άγνωστα περιστατικά με επίκεντρο τη διαμάχη για τα βοσκοτόπια και πιο συγκεκριμένα μια πηγή που βρίσκεται στο σύνορο που χωρίζει τις περιουσίες των δύο κτηνοτροφικών οικογενειών. Αυτή η πηγή στάθηκε η αφορμή και η αιτία της αντιπαλότητας, όπως συνήθως συμβαίνει στα ορεινά χωριά της Κρήτης που έχουν το δικό τους εθιμικό δίκαιο. Ενα δίκαιο που θέλει τις διαφορές να λύνονται με αίμα.

Τα πνεύματα ήταν τεταμένα εδώ και καιρό στο χωριό του Ψηλορείτη και οι λέξεις εκδίκηση και βεντέτα σιγοψιθυρίζονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών. Σήμερα, οι πιο παλιοί που έζησαν τη βεντέτα του 1955, με έξι νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, υποστηρίζουν ότι το μεγάλο κακό, η βεντέτα, τώρα ξεκινά… Μετά το μακελειό του Σαββάτου και την ανταλλαγή πυρών με καλάσνικοφ με τραγικό απολογισμό τους δύο νεκρούς, έναν από την κάθε οικογένεια, αλλά και τέσσερις τραυματίες από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Για να προλάβουν το κακό που έβλεπαν να έρχεται, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, οι ψυχραιμότεροι και οι πιο σεβάσμιοι «μεσίτες» στο χωριό, όπως αποκαλούν στην Κρήτη όσους αναλαμβάνουν σασμούς, έσπευσαν να συμβιβάσουν τις δύο οικογένειες. Τουλάχιστον τρεις σασμοί συμφωνήθηκαν την τελευταία δεκαετία, χωρίς, όμως, να ευδοκιμήσουν, καθώς ακόμα και όταν η μια οικογένεια βάφτισε το παιδί της άλλης τα πράγματα δεν έφτιαξαν. Τα δώρα που συνηθίζονται στις επισκέψεις, αλλά και οι ευχές κατά την πρόποση έλειπαν από τις συναντήσεις των δύο οικογενειών κατά τη διάρκεια του σασμού. Καμία προσπάθεια επί της ουσίας δεν πέτυχε. Η αντιπαλότητα εκδηλωνόταν με επαναλαμβανόμενα μικροεπεισόδια, τα οποία, μάλιστα, τα κρατούσαν ως επτασφράγιστο μυστικό στο χωριό, χωρίς βέβαια να ενημερώσουν τις αστυνομικές Αρχές.

Αποχώρησαν οι αστυνομικοί

Οπως αποκαλύπτει η «R», πριν από δύο χρόνια αστυνομικοί είχαν πάει να επιδώσουν έγγραφο για κλήση σε απολογία σε μέλος της οικογένειας Καργάκη. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν περικυκλωμένοι από εξαγριωμένα μέλη της οικογένειας και αποχώρησαν αμέσως από το χωριό. Για το περιστατικό αυτό, οι Καργάκηδες θεωρούσαν υπεύθυνους τους Φραγκιαδάκηδες, καθώς πίστευαν πως είχαν μιλήσει στις Αρχές. Πριν από ενάμιση χρόνο, δύο στενά συγγενικά πρόσωπα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός κατά την πρόσφατη ανταλλαγή πυροβολισμών, συνελήφθησαν για ζωοκλοπή και πλέον εκτίουν ποινή φυλάκισης στις φυλακές Αλικαρνασσού. Και για αυτή την υπόθεση οι Καργάκηδες θεώρησαν πως οι Φραγκιαδάκηδες είχαν βάλει το χέρι τους και είχαν ανοίξει το στόμα τους στις Αρχές.

Ωστόσο, το αποκορύφωμα και το πρώτο αίμα που χύθηκε στο πλαίσιο της «υπόγειας» μέχρι τότε βεντέτας, ήλθε πριν από περίπου έναν χρόνο, το 2024, σε ένα γλέντι που οργανώθηκε στην πλατεία του χωριού. Εκεί, δύο νεαρά μέλη των δύο οικογενειών διαπληκτίστηκαν και ήρθαν στα χέρια διότι ο ένας από αυτούς έκανε αρνητικά σχόλια για μια άλλη οικογένεια. Τα μαχαίρια δεν άργησαν να βγουν, με αποτέλεσμα τον -ευτυχώςελαφρύ τραυματισμό μέλους της οικογένειας Καργάκη. Και αυτό το περιστατικό δεν καταγγέλθηκε στην Αστυνομία και κρατήθηκε στα στενά όρια του χωριού. Τα αίματα, όμως, πλέον, είχαν ανάψει για τα καλά, ενώ η σπίθα που άναψε τη φωτιά ήταν η αγορά ενός σπιτιού. Οι δύο πολυπληθείς οικογένειες είχαν ως φυσικό σύνορο τον κεντρικό δρόμο του χωριού που χώριζε τις δύο γειτονιές. Ηταν ένα φυσικό σύνορο, το οποίο όμως «καταπατήθηκε» όταν «τόλμησε» ένας εκ των αδελφών Φραγκιαδάκη να αγοράσει σπίτι πάνω από τον δρόμο και, μάλιστα, κοντά στη γειτονιά των Καργάκηδων. Αυτή ήταν μια κίνηση μη ανεκτή από τους Καργάκηδες.

Οι απειλές

Οι «μεσίτες» ανέλαβαν εκ νέου δουλειά, καθώς η κατάσταση έδειχνε έκρυθμη. Μάλιστα, επιστρατεύτηκε μια σεβάσμια οικογένεια από τα Χανιά ώστε να συμβιβάσει την κατάσταση, καθώς οι Καργάκηδες ζητούσαν επιτακτικά να φύγει ο Φραγκιαδάκης από τη γειτονιά τους. Τον θεωρούσαν απειλή. Οι πληροφορίες λένε πως μέλη της οικογένειας Καργάκη φάνηκαν διατεθειμένα να αγοράσουν το σπίτι. Η απάντηση των Φραγκιαδάκηδων ήταν αρνητική και η ανακαίνιση και το χτίσιμο της οικίας προχωρούσαν με γοργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στα χέρια του το ελληνικό FBI, προκειμένου να βρεθεί λύση πραγματοποιήθηκε οικογενειακό συμβούλιο για το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με το σπίτι της αντίπαλης οικογένειας. Συγκεκριμένες πληροφορίες θέλουν η έγκριση των αποφάσεων που πήρε το οικογενειακό συμβούλιο να ήρθε μέσα από τη φυλακή, από τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη που εκτίουν ποινές για ζωοκλοπή.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, το σπίτι του Φραγκιαδάκη στη γειτονιά των Καργάκηδων τινάχθηκε στον αέρα. Οι κάτοικοι της κοινότητας πάγωσαν, καθώς αντιλήφθηκαν τι θα επακολουθήσει. Τα μέλη των δύο οικογενειών βγήκαν από τα σπίτια τους και συγκεντρώθηκαν με άγριες διαθέσεις στον δρόμο που θεωρείται φυσικό σύνορο. Ξεκίνησαν οι πρώτοι λεκτικοί διαπληκτισμοί. Αρχικά, τα πνεύματα φάνηκε να ηρεμούν όταν εμφανίστηκε το πλήρωμα περιπολικού από το Α.Τ. Μοιρών. Οι Καργάκηδες επιστρέφουν στα σπίτια τους, ενώ οι Φραγκιαδάκηδες δείχνουν στους αστυνομικούς τις ζημιές που έχει υποστεί το σπίτι του συγγενούς τους, που εκείνες τις ημέρες ήταν έτοιμος να βάλει και τα έπιπλα ώστε να ξεκινήσει να κατοικεί μαζί με τη σύζυγό του και το νεογέννητο παιδί του. Οι αστυνομικοί τους ενημερώνουν πως το πρωί θα φτάσει ειδικό κλιμάκιο στο χωριό για να καταγράψει τις ζημιές.

Με το πρώτο φως του ήλιου, οι αστυνομικοί φτάνουν στα Βορίζια για έρευνες και καταγραφή του περιστατικού. Στο κατεστραμμένο από τους δυναμίτες σπίτι του Φραγκιαδάκη συγκεντρώθηκαν μέλη της οικογένειας Καργάκη και άρχισαν να φωνάζουν πως έχουν δεχτεί πυροβολισμούς στα σπίτια τους. Οι αστυνομικοί για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς ήδη η κατάσταση ήταν τεταμένη, κατευθύνθηκαν και στη γειτονιά της άλλης οικογένειας. Τη στιγμή που βρίσκονταν κοντά στη γειτονιά των Καργάκηδων, ακούστηκαν πυροβολισμοί και αμέσως κάλεσαν ενισχύσεις, ενώ απομακρύνθηκαν μέχρι να φτάσουν οι συνάδελφοί τους των Ειδικών Δυνάμεων.

Ανταλλαγή πυροβολισμών

Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί του Σαββάτου και ενώ τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ήταν συγκεντρωμένα στον κεντρικό δρόμο, εμφανίστηκε ένα αγροτικό που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης. Και τότε άρχισε το μακελειό. Οι δύο οικογένειες αντάλλαξαν πυροβολισμούς, ενώ από ψηλά, και συγκεκριμένα από τον προαύλιο χώρο του κατεστραμμένου σπιτιού της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ένας εξάδελφός του έριχναν με καλάσνικοφ προς τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Από την ανταλλαγή των πυρών έπεσε νεκρή η 56χρονη αδελφή τους, Ευαγγελία, και τραυματίστηκαν και τέσσερα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Παράλληλα, ο Φανούρης Καργάκης έπεσε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Αμέσως μετά τη συμπλοκή και καθώς οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. δεν είχαν φτάσει ακόμα στο χωριό, άνθρωποι και από τις δύο οικογένειες εξαφάνισαν τα όπλα αλλά και τους κάλυκες που βρίσκονταν στο έδαφος από τον καταιγισμό των πυρών.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο της οικογένειας Καργάκη, ανάμεσά τους και ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που πυροβολούσε με καλάσνικοφ και σκότωσε την 56χρονη. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. εστιάζουν στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών, ώστε να εξακριβωθεί ποιοι ακριβώς ενεπλάκησαν στη φονική συμπλοκή.

Αυστηροί έλεγχοι: Κακούργημα η κατοχή και η μεταφορά όπλου

Νέα, πιο αυστηρά μέτρα για την οπλοκατοχή αλλά και μόνιμη παρουσία του ελληνικού FBI στην Κρήτη ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με αφορμή το φονικό στην Κρήτη, ο Μ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι αστυνομικές Αρχές στο νησί ενισχύονται και αναβαθμίζονται προκειμένου να είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ αναφέρθηκε και σε μια σειρά μέτρων για την οπλοκατοχή που αναμένεται να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή. Οπως είπε, θα συνιστά κακούργημα η παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους του πυροβόλου όπλου, αλλά και η υποτροπή του δράστη, με την επιβολή κάθειρξης έως 10 ετών σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του ν. 2168/93 (περί όπλων) εντός δεκαετίας. Η ποινή θα εκτίεται και δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη η έφεση.

Επίσης, θα υπάρχει πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, π.χ. στην περίπτωση υποτροπής, χρήσης όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας και εκβίασης η ποινή εκτίεται. Ακόμη, θα επανεξεταστεί η έκδοση αδειών σκοποβολής, με τη θέσπιση ειδικής διάταξης για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην Αστυνομία, ενόψει αυστηρών ελέγχων και διεύρυνση των δημόσιων χώρων όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελούν κακούργημα, με στόχο να καταργηθούν ακόμα και οι «μπαλοθιές». Οι αυστηροί έλεγχοι θα συμπεριλαμβάνουν τις κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, όπως εμποροπανηγύρεις, γαμήλιες εκδηλώσεις κ.ά.