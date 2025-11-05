Μακελειό στα Βορίζια: Πώς παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια - Το τηλεφώνημα του 19χρονου και τα μηνύματα στα social media - Real.gr

Τα τρία αδέλφια που καταζητούνταν για εμπλοκή στο μακελειό που έγινε στα Βορίζια παραδόθηκαν τελικά χθες Τρίτη το απόγευμα στις Αρχές, ενώ οι έρευνες της Ασφάλειας Ηρακλείου και του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται.

Πρόκειται για τους τρεις καταζητούμενους -τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο αδελφό του- που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Το ζητούμενο πλέον είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης που βύθισε στο αίμα το χωριό και άναψε ξανά μια παλιά αντιπαλότητα μεταξύ δύο οικογενειών.

Τα κρυμμένα όπλα και οι έρευνες

Παράλληλα με την αναζήτηση των τριών φυγάδων, οι αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούσαν να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, αναζήτηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέσω αυτών, οι Αρχές φιλοδοξούν να ταυτοποιήσουν και πιθανούς συνεργούς.

Με πληροφορίες από παλαιότερες υποθέσεις, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση σε πηγάδια, σπηλιές και ακόμη και σε παλιά μνήματα, όπου κατά καιρούς έχουν βρεθεί όπλα. Μέχρι στιγμής, η αναζήτηση δεν έχει αποδώσει καρπούς, όμως οι έρευνες συνεχίζονται.

Την ίδια στιγμή, εξετάζεται ποιος βρίσκεται πίσω από την έκρηξη στο σπίτι ενός εκ των κατηγορουμένων.

Πώς εντοπίστηκαν

Αστυνομικοί από τα χαράματα της χθεσινής μέρας εντόπισαν ξενοδοχείο ιδιοκτησίας φιλικού προσώπου των φυγάδων, όπου διέμενε ένας από αυτούς.

Ο εντοπισμός έγινε μέσω στίγματος κινητού τηλεφώνου. Ο πατέρας και ο 16χρονος γιος του ιδιοκτήτη προσήχθησαν και εξετάζονται για ενδεχόμενη υπόθαλψη.

Τα άλλα δύο αδέλφια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονταν στο Τυμπάκι, επίσης σε φιλικό σπίτι, το οποίο όμως δεν είχε εντοπιστεί από τις αρχές.

Οπως αναφέρει το neakriti, αυτό που φαίνεται ότι πρόδωσε τα τρία αδέρφια ήταν ένα τηλεφώνημα που έκανε ο μικρότερος αδερφός, ηλικίας 19 ετών, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και ήδη από το μεσημέρι του Σαββάτου είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον διοικητή του προκειμένου να του ζητήσει άδεια, καθώς όπως υποστήριξε στο συγκεκριμένο τηλεφώνημα η αστυνομία του είχε κατάσχει το μηχανάκι σε έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στο σπίτι του.

Αφού οι αστυνομικοί λοιπόν διαπίστωσαν την εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου στη φονική συμπλοκή, τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση και οδηγήθηκαν στα ίχνη του κινητού τηλεφώνου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο 19χρονος μέχρι το βράδυ της Δευτέρας κρυβόταν στο ξενοδοχείο της περιοχής και κατευθύνθηκε προς αυτό το σημείο.

Στη συνέχεια όμως διέφυγε, εξαφανίστηκε από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους δύο ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρα και γιο, ενώ στη συνέχεια έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση ένα ακόμη στενό πρόσωπο του 19χρονου, με το οποίο ενδεχομένως θα επικοινωνούσε.

Η πίεση και η παράδοση



Υπό συνεχή αστυνομική πίεση, με εφόδους σε σπίτια και προσαγωγές προσώπων από το περιβάλλον τους, οι φυγάδες – με τη διαμεσολάβηση οικείου προσώπου – αποφάσισαν να παραδοθούν.

Ο κλοιός γύρω τους έσφιγγε ασφυκτικά, ενώ αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη σε διαπραγματεύσεις μαζί τους, προκειμένου να γίνει η παράδοσή τους από τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης. Τελικά, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους και το μόνο που τους έμενε ήταν να παραδοθούν.

Σύμφωνα με το neakriti, tο ραντεβού κλείστηκε για τις 18:15 σε πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες, όπου έφτασαν με ταξί και συνελήφθησαν χωρίς αντίσταση. Μεταφέρθηκαν υπό ισχυρή δύναμη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Ο ρόλος των ηλικιωμένων

Καθοριστική θεωρείται η παρέμβαση των μεγαλύτερων μελών της οικογένειας, οι οποίοι φέρεται να πίεσαν για παράδοση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια δεν μίλησαν στις Aρχές και δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν μόνο ενώπιον ανακριτή.

Ένα από τα αδέλφια είναι στρατιώτης, γεγονός που σημαίνει πως αναμένεται και εμπλοκή της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Η επόμενη μέρα στο χωριό

Στον Αλικιανό τελέστηκε η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από αδέσποτες σφαίρες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως η οικογένειά της θα επιστρέψει στο χωριό. Η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη, με πολλές οικογένειες φοβισμένες και έντονη αστυνομική δύναμη να παραμένει στην περιοχή.

Τα Βορίζια εξακολουθούν να μοιάζουν με εγκαταλελειμμένο χωριό, καθώς οι κάτοικοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και η παρουσία της Αστυνομίας είναι εμφανής σε κάθε γωνιά, ειδικά ανάμεσα στα σπίτια των δύο οικογενειών.

Έλεγχοι στις φυλακές και απειλές για αντίποινα

Παράλληλα, οι Αρχές έκαναν χθες το πρωί αιφνιδιαστική έρευνα στις φυλακές Αλικαρνασσού όπου κρατούνται συγγενείς του 39χρονου που σκοτώθηκε. Βρέθηκαν κινητά, φορτιστές και αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Κατά πληροφορίες, από τη φυλακή εκτοξεύονταν απειλές για αντίποινα, γι’ αυτό και έγινε άμεσα επέμβαση, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να μιλά για μηδενική ανοχή.

Οι εικόνες από τα social media των εμπλεκομένων, όπου απεικονίζονταν με κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια, προκαλούν σοκ και προβληματισμό. Ανάμεσά τους και ο αδελφός γνωστού μελισσοκόμου, ο οποίος είχε γίνει ευρύτερα γνωστός πριν μια δεκαετία, μέσα από τα μεγάλα αγροτικά συλλαλητήρια του 2015, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα neakriti.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες με απόλυτη μυστικότητα, ενώ το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο για τους δράστες και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή των Βοριζίων.