Μακελειό στα Βορίζια: Ψάχνουν στον Ψηλορείτη για τα όπλα του φονικού - «Ειρήνη» ζήτησε ο ιερέας του χωριού - Real.gr

Οι φυλακές Αλικαρνασσού ήταν η αφετηρία της διαδρομής της βόμβας που άναψε το φυτίλι της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, θεωρούν οι Αρχές, που αξιολογούν τις καταθέσεις των έγκλειστων μελών της οικογένειας του 39χρονου θύματος.

Αύριο πρόκειται να απολογηθούν οι 5 συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί στο μακελειό με τους δύο νεκρούς.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται σε δύο άξονες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Από τη μια πλευρά τα στελέχη του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της βόμβας που υπήρξε η αφορμή για το ραντεβού θανάτου ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Κάτω από άκρα μυστικότητα μετήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας του 39χρονου θύματος που κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού και άλλοι δύο ποινικοί για να καταθέσουν τι γνωρίζουν για τη βόμβα στο σπίτι της άλλης οικογένειας.

«Οι συνάδελφοι κάνουν πολύ προσεκτική δουλειά και πρέπει να γνωρίζουμε ότι πλέον από τη στιγμή που η υπόθεση μπήκε στην ανάκριση, οποιαδήποτε ενέργεια δική μας γίνεται μόνο με εντολή του ανακριτή. Ακόμη δεν θα έλεγα ότι έχουμε δεδομένα που μπορεί να μας οδηγήσουν στον δράστη ή στους δράστες, γιατί για εμάς δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς εμπλέκονται και σε αυτή την ενέργεια» ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κ. Δημογλίδου.

Από την άλλη πλευρά, οι άνδρες της ΕΛΑΣ ψάχνουν στα βουνά τον βαρύ οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στη διπλή δολοφονία. Παράλληλα, οι άνδρες της ΕΚΑΜ ερευνούν για τους δύο άνδρες της μίας οικογένειας, οι οποίοι δεν καταζητούνται, αλλά από την ημέρα της συμπλοκής δεν έχουν εμφανιστεί στα Βορίζια.

Το κλίμα στα Βορίζια εξακολουθεί να είναι πολύ βαρύ. Ελάχιστοι κυκλοφορούν στο χωριό αποφεύγοντας τις κοινωνικές συναναστροφές.

Κατά την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία ο ιερέας του χωριού ζήτησε από τους ενορίτες να υπάρξει συμπόρευση με συναίνεση καθώς και αυτοσυγκράτηση για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Συγγενείς της νεκρής Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη άφησαν λίγα λουλούδια και άναψαν καντηλάκι στο σημείο όπου έπεσε νεκρή, ενώ αύριο το δημοτικό και το νηπιαγωγείο θα υποδεχτούν ξανά τους μαθητές με την παρουσία παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.