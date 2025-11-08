Μακελειό στα Βορίζια: Σε εξέλιξη δύο έρευνες - Εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε φάση πλήρους επιχειρησιακής ενίσχυσης βρίσκεται η Κρήτη, μετά την αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα και ανέδειξε εκ νέου το χρόνιο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Βορίζια: Το ύποπτο εύρημα που εξετάζουν οι Αρχές – Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά

Αναφερόμενη στην κριτική περί καθυστέρησης της αστυνομίας να λάβει μέτρα πριν το τραγικό περιστατικό, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι «υπήρξε άμεση ανταπόκριση», σημειώνοντας πως «οκτώ αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στην περιοχή και περιπολούσαν όλο το βράδυ». Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «αυτό δεν πτόησε τους εμπλεκόμενους» να προχωρήσουν στη φονική συμπλοκή.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι «τρέχουν δύο παράλληλες έρευνες»:

Η πρώτη αφορά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της τραγωδίας.

Η δεύτερη σχετίζεται με την εύρεση και ταυτοποίηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.



Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Η εκπρόσωπος Τύπου επιβεβαίωσε επίσης ότι «έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα» την τελευταία διετία, ενώ μόνο το τελευταίο δεκάμηνο πραγματοποιήθηκαν «δεκάδες αστυνομικές επιχειρήσεις» στην Κρήτη. Όπως αποκάλυψε, ελέγχονται τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και σε υποθέσεις επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία που δείχνουν ότι στην Κρήτη κυκλοφορούν 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα, ανέφερε ότι «πρόκειται για ανεπιβεβαίωτους αριθμούς», επισημαίνοντας ωστόσο πως η αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί παραμένει ένα «δύσκολο και διαρκές στοίχημα».

Απαντώντας σε σχόλια και προβληματισμούς για τον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αστυνομίας στην Κρήτη, λόγω «εντοπιότητας» και πιθανών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, η κα. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα στην παρούσα υπόθεση.

Όπως ανέφερε, «οι ίδιες οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις στην περιοχή», τονίζοντας ότι «οι δυνάμεις που επιχειρούν προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Κρήτη», ενώ έχουν ενισχυθεί με αστυνομικούς από την Αθήνα.

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ακόμη ότι η βασική δικογραφία –τόσο για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικία την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και για τη φονική συμπλοκή που ακολούθησε– βρίσκεται στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.

Εκτός Κρήτης οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελειό στα Βορίζια

Αιφνιδιαστικά και κάτω από άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν εκτός Κρήτης οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελειό στα Βορίζια, ο 25χρονος και ο 30χρονος ξάδερφός του.

Οι δύο άνδρες νοσηλεύονταν φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ μετά τον τραυματισμό τους κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, και κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, αμέσως μετά τη λήξη του επισκεπτηρίου, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση — ούτε προς τις οικογένειές τους, ούτε προς τους συνηγόρους υπεράσπισης.

Tην ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν τα αδέρφια του 25χρονου, τα οποία παραδόθηκαν το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου εξερράγη η βόμβα, τον 29χρονο αδερφό του και τον μικρότερο τους, μόλις 19 ετών, ο οποίος είναι φαντάρος.

Για την ίδια ημέρα έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν ο 43χρονος γαμπρός του θύματος και ο 48χρονος, που φέρεται να κατονομάζεται ως το δεύτερο πρόσωπο που καταγράφεται, δυσδιάκριτα, σε βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας μαζί με τον 43χρονο.

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν όλοι είναι της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας.