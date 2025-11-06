Μακελειό στα Βορίζια: Το δεύτερο άτομο από το βίντεο ντοκουμέντο αναζητούν οι Αρχές - Real.gr

Το δεύτερο άτομο που απεικονίζεται στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού, και το οποίο φαίνεται να παίζει βοηθητικό ρόλο, αναζητούν οι Αρχές.

του Θεοδόση Πάνου

Το σημείο από το οποίο πυροβολεί είναι ακριβώς πάνω από το σημείο που έχει γίνει η συμπλοκή, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η 56χρονη σκοτώθηκε από καλάσνικοφ, η έρευνα μπαίνει σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια.

Το σημείο από το οποίο πυροβολεί ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη είναι ακριβώς δίπλα από το σπίτι που ανατινάχθηκε, ενώ η σπηλιά στην οποία είχε κρύψει καραμπίνα, φυσίγγια και σφαίρες είναι επίσης σχετικά κοντά σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του.

Να σημειωθεί ότι κανένα από τα όπλα της συμπλοκής δεν έχει βρεθεί.

Ο 43χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Ωστόσο, μετά την ταυτοποίηση του για εμπλοκή στο μακελειό, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία για τη σύλληψη του 43χρονου, ανέφερε:

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.