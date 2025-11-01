Quantcast
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς - Αναφορές για νεκρούς - Real.gr
real player

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς – Αναφορές για νεκρούς

12:32, 01/11/2025
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς – Αναφορές για νεκρούς

Συναγερμός έχει σημάνει στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά από έκρηξη σε σπίτι χθες βράδυ, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως το επεισόδιο έχει πάρει έκταση με πυροβολισμούς. 

Σύμφωνα με το neakriti, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίς. Επί ποδός βρίσκονται αυτή την ώρα οι αρχές, έπειτα από επεισόδια με πυροβολισμούς στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, εκεί όπου έχει προκληθεί μακελειό μετά το χθεσινό περιστατικό της έκρηξης βόμβας σε σπίτι του χωριού.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη το βράδυ της Παρασκευής (31/10), στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Jennifer Lawrence: Μιλά χωρίς ταμπού για το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη

Jennifer Lawrence: Μιλά χωρίς ταμπού για το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη

13:30 01/11
Αγωγή 20 εκατ. ευρώ της «MatchVision» στην UEFA για «κλοπή της League phase» στα Κύπελλα Ευρώπης

Αγωγή 20 εκατ. ευρώ της «MatchVision» στην UEFA για «κλοπή της League phase» στα Κύπελλα Ευρώπης

13:15 01/11
Η εκπληκτική μεταμόρφωση της Heidi Klum για το φετινό Halloween-Εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία η μεταμφίεση

Η εκπληκτική μεταμόρφωση της Heidi Klum για το φετινό Halloween-Εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία η μεταμφίεση

13:00 01/11
Σοκ στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

Σοκ στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

12:46 01/11
ΗΠΑ: NASA προς Κιμ Καρντάσιαν: Πήγαμε στη Σελήνη, έξι φορές μέχρι τώρα

ΗΠΑ: NASA προς Κιμ Καρντάσιαν: Πήγαμε στη Σελήνη, έξι φορές μέχρι τώρα

12:45 01/11
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς - Αναφορές για νεκρούς

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς - Αναφορές για νεκρούς

12:32 01/11
Πυροσβεστικό Σώμα: Παραμένουν σε ισχύ την χειμερινή περίοδο τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών- υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες

Πυροσβεστικό Σώμα: Παραμένουν σε ισχύ την χειμερινή περίοδο τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών- υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες

12:30 01/11
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - Τσιάρας: Ενεργοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - Τσιάρας: Ενεργοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας

12:20 01/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved