Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς - Αναφορές για νεκρούς - Real.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά από έκρηξη σε σπίτι χθες βράδυ, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως το επεισόδιο έχει πάρει έκταση με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το neakriti, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίς. Επί ποδός βρίσκονται αυτή την ώρα οι αρχές, έπειτα από επεισόδια με πυροβολισμούς στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, εκεί όπου έχει προκληθεί μακελειό μετά το χθεσινό περιστατικό της έκρηξης βόμβας σε σπίτι του χωριού.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη το βράδυ της Παρασκευής (31/10), στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.