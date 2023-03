«Μαμά έφτασα…»: Συγκλονίζουν τα σκίτσα στα social media για το δυστύχημα στα Τέμπη

Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα είναι φοιτητές, οι οποίοι, επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Tο σκίτσο του σκιτσογράφου της Realnews Δημήτρη Γεωργοπάλη.

Tα σκίτσα του ηθοποιού και συγγραφέα Γιώργου Γαλίτη.

Ακολουθούν κι άλλα συγκλονιστικά σκίτσα:

Our deepest condolences for your tragic loss at #Τεμπη , #GreeceTrainAccident , #Greece . #midjourney by #sanctuaryofmana #AIArtwork ?????????? pic.twitter.com/93MfCPuXJX

meanwhile in the evening of February 28th:

-take care!

-why are you worried silly? I'm going by train!

??#τεμπηpic.twitter.com/8YlPJ2umrY