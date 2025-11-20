Μάνδρα: Έκλεβαν νερό και ρεύμα σε οικισμό – Είχαν συνδέσει λάστιχο 1,5 χλμ. με δημοτική παροχή - Real.gr

Μια απίστευτη περίπτωση παράνομης υδροδότησης και ηλεκτροδότησης αποκάλυψαν οι Αρχές στην Μάνδρα Αττικής.

Οι Αρχές, κατόπιν ειδικής επιχείρησης, εντόπισαν παράνομο δίκτυο υδροδότησης οικισμού συνδεδεμένο με λάστιχο μήκους 1.500 μέτρων σε δημοτική παροχή υδροδότησης, αλλά και καλώδιο 100 μέτρων το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου προκειμένου να δίνει ρεύμα σε σπίτια.



Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 19-11-2025, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Μάνδρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης οικισμού συνδεδεμένο με λάστιχο μήκους -1.500- μέτρων σε δημοτική παροχή υδροδότησης.

Επιπλέον, αποξηλώθηκε από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καλώδιο -100- μέτρων το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου και με το οποίο ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν -113- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -9- παραβάσεις του ΚΟΚ ενώ αφαιρέθηκαν -4- άδειες κυκλοφορίας και -8- άδειες ικανότητας οδήγησης.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.