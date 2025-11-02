Μάνη: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με αγριογούρουνο - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Μάνη, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flynews.gr, το περιστατικό συνέβη στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου–Αρεόπολης

Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με το μεγαλόσωμο ζώο, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας της, να προσκρούσει σε κολώνα και στη συνέχεια να καταλήξει σε χωμάτινο χαντάκι. Ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.