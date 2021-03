Μαντώ Μαυρογένους: Αντιδράσεις για το επετειακό γούρι

Το γούρι, που πωλείτο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Μουσείου Μπενάκη και εξαντλήθηκε, είναι εμπνευσμένο από τη γνωστή αμερικανική φεμινιστική αφίσα του 1943 με το σύνθημα "We can do it", για την ενίσχυση του ηθικού της εργαζόμενης γυναίκας. Το γεγονός ότι συνοδεύεται με την γραπτή ευχή: "Υγεία, Κ...λα, Επανάσταση", προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις στα social media, με αποτέλεσμα το Μουσείο Μπενάκη να εκδώσει σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το Πωλητήριο "άνοιξε από νωρίς τον δρόμο σε νέους σχεδιαστές και σε σύγχρονους καλλιτέχνες, με πολλούς από τους οποίους διατηρεί σταθερή συνεργασία. Χωρίς να παρεμβαίνει στα έργα τους, πόσω μάλλον να τα λογοκρίνει" και ότι "παραμένει δεκτικό στις δημιουργικές θεωρήσεις των καλλιτεχνών που φιλοξενεί".