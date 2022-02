Mαραθώνια επιχείρηση διάσωσης στο Ιόνιο - Ολονύχτιο θρίλερ με τους αγνοούμενους -Βίντεο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το υπουργείο Ναυτιλίας «από τους δυο απεγκλωβισθέντες αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ο ένας δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα επιβατών και οι έρευνες συνεχίζονται για 12 αγνοούμενους και όχι 11».

Tην ίδια ώρα, οι έρευνες στο εσωτερικό του πλοίου «Euroferry Olympia», που συνεχίζει να φλέγεται ανοιχτά της Κέρκυρας, αναμένεται να επαναληφθούν από άνδρες της ΕΜΑΚ, με το πρώτο φως της ημέρας

Οι δύο εναέριοι διασώστες και οι άλλοι τέσσερις πυροσβέστες που είχαν ανέβει στο πλοίο, απομακρύνθηκαν, ενώ σύμφωνα με πηγές από το λιμενικό σώμα, τα θερμικά φορτία στο πλοίο είναι ανεβασμένα, και το σκοτάδι μαζί με τους πυκνούς καπνούς, δυσχεραίνει το έργο των διασωστών.

Πάντως οι προσπάθειες κατάσβεσης στο φλεγόμενο πλοίο θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της νύχτας από τρία ρυμουλκά σκάφη με πυροσβεστική δυνατότητα και πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται πάνω σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο. Αναμένεται επίσης, ένα πλωτό πυροσβεστικό, καθώς και ένα ρυμουλκό με αυξημένη πυροσβεστική δυνατότητα.

Έως τώρα, από την όλη επιχείρηση έχουν διασωθεί 278 άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα άτομο το οποίο δεν υπήρχε στην επίσημη λίστα επιβατών, ενώ άλλα 11 φέρονται ως αγνοούμενα, μεταξύ των οποίων και τρεις Έλληνες υπήκοοι.

Μετά από γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΜΑΚ με ελικόπτερο Super Puma, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια τα δύο άτομα τα οποία βρίσκονταν εγκλωβισμένα στο γκαράζ. Πρόκειται για έναν Βούλγαρο και έναν Τούρκο που ήταν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του πλοίου για 18 ολόκληρες ώρες. Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, από όπου οδηγήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας βουλγαρικής καταγωγής παρουσίασε ξαφνικά έντονο πρόβλημα δύσπνοιας και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η διασωλήνωσή του, ενώ ο Τούρκος είναι καλά στην υγεία του.

H είδηση καταγράφεται και από ιταλικά ΜΜΕ, που επισημαίνουν ότι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε, ενώ το πλοίο βρισκόταν στα ανοιχτά της Κέρκυρας, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

