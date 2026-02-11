Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το χειρουργείο - Real.gr

Το πρώτο της μήνυμα μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία της, έστειλε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη. Μαρέβα» έγραψε στο story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη εισήχθη πριν μερικές ημέρες στο ΚΑΤ και υποβλήθηκε σε χειρουργείο στα χέρια μετά από ατύχημα που υπέστη, ενώ βρισκόταν στο Μιλάνο με τον πρωθυπουργό για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.