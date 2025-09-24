Μαρία Γεωργιάδου: Συγκινεί για την απώλεια της μητέρας της – «Κουβαλούσα ένα τραύμα για 6 χρόνια» - Real.gr

Quantcast
Μαρία Γεωργιάδου: Συγκινεί για την απώλεια της μητέρας της – «Κουβαλούσα ένα τραύμα για 6 χρόνια»

07:49, 24/09/2025
Credit: "Στούντιο 4"/ΕΡΤ

Η Μαρία Γεωργιάδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τρίτη. Η ηθοποιός προχώρησε σε μια συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, την οποία έχασε όταν ήταν στην εφηβεία και για το πώς η απώλειά της την έχει επηρεάσει μέχρι σήμερα. «Μένει μια τεράστια αγάπη, στοργή και
προστασία που τη νιώθω ακόμα και τώρα ότι υπάρχει. […]

