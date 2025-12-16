Καρυστιανού στο Kontra News: Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα - Real.gr

Quantcast
10:12, 16/12/2025
Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα, ανέφερε η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Kontra News του Kontra Channel και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα» σημείωσε η κ. Καρυστιανού και απαντώντας στο «εάν αυτό το κίνημα πρέπει να πάρει τη μορφή ενός κόμματος και να κατέβει στις εκλογές» απάντησε πως: «Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με το «κόμμα Τσίπρα», η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά. Πόσο μάλλον ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός».

«Πρόκειται για ένα κίνημα που θα αποτελείται από πολίτες μη εμπλεκόμενους σε πολιτικά κόμματα που έχουν τη γνώση, τη διάθεση, το όραμα, τη ψυχή γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο» συμπλήρωσε.

