Quantcast
Αίτημα ενημέρωσης κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού - Real.gr
real player

Αίτημα ενημέρωσης κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

16:27, 06/10/2025
Αίτημα ενημέρωσης κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Μαρία Καρυστιανού, απευθυνόμενη στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Αίτημα ενημέρωσης υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Μαρία Καρυστιανού, απευθυνόμενη στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ζητώντας να μάθει την πορεία αιτήματος εκταφής τής κόρης της Μάρθης, που είχε υποβάλει στις 25 Σεπτεμβρίου, ζητώντας τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευρήματα που να διαφοροποιούν την επίσημη εκδοχή για τα αίτια του θανάτου.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και να καταθέτουν διαδοχικά αιτήματα για νέες πραγματογνωμοσύνες και ιατροδικαστικού χαρακτήρα εξετάσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις αντιδράσεις - Αποκαλύπτει ποιος του είπε να πάει στο Σύνταγμα

Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις αντιδράσεις - Αποκαλύπτει ποιος του είπε να πάει στο Σύνταγμα

19:02 06/10
Ανάρτηση με βίντεο του Μητσοτάκη στο διαδίκτυο για τη δυνατότητα των πολιτών να κλείνουν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ διαδικτυακά

Ανάρτηση με βίντεο του Μητσοτάκη στο διαδίκτυο για τη δυνατότητα των πολιτών να κλείνουν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ διαδικτυακά

19:00 06/10
Παναγιώτης Πετράκης για Ναταλία Λιονάκη: «Όταν οι μοναχοί παίρνουν τον όρκο τους δεν έχουν πλέον οικογένεια»

Παναγιώτης Πετράκης για Ναταλία Λιονάκη: «Όταν οι μοναχοί παίρνουν τον όρκο τους δεν έχουν πλέον οικογένεια»

18:45 06/10
Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με αντικείμενο την ανθεκτικότητα των ελληνικών πόλεων και περιαστικών ζωνών

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με αντικείμενο την ανθεκτικότητα των ελληνικών πόλεων και περιαστικών ζωνών

18:30 06/10
Σοκάρει η Πένυ Σκάρου: «Με βίασε και έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με γυναίκα»

Σοκάρει η Πένυ Σκάρου: «Με βίασε και έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με γυναίκα»

18:15 06/10
Δωρεάν masterclass με τον σεναριογράφο του «Lord of the Rings»

Δωρεάν masterclass με τον σεναριογράφο του «Lord of the Rings»

18:15 06/10
Λάρισα: Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο με νταλίκα - Στο νοσοκομείο ο γιος του

Λάρισα: Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο με νταλίκα - Στο νοσοκομείο ο γιος του

18:07 06/10
Υπογραφή συμφωνίας υπουργείου Μετανάστευσης με Υπερταμείο: Στόχος η μείωση δαπανών και ο δραστικός περιορισμός επιδομάτων

Υπογραφή συμφωνίας υπουργείου Μετανάστευσης με Υπερταμείο: Στόχος η μείωση δαπανών και ο δραστικός περιορισμός επιδομάτων

18:00 06/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved