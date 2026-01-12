Μαρία Καρυστιανού: Την παραίτηση της ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών - Real.gr

Να παραιτηθεί ζητούν τα μέλη του ΔΣ από την Μαρία Καρυστιανού, από τα καθήκοντα της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών μετά την ανακοίνωση της απόφασής της να προχωρήσει σε κόμμα.

Ειδικότερα, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απηύθυναν email στην κυρία Καρυστιανού ήδη από το Σάββατο, στην οποία της ζητούν να αποχωρήσει από την προεδρία.

Η απόφαση να σταλεί το email πέρασε ομόφωνα από το ΔΣ.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της η Μαρία Καρυστιανού έχει αναφέρει σχετικά: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τα email. Περιμένω να δεχθώ το αντίστοιχο email. Τον Μάρτιο λήγει ούτως ή άλλως η θητεία μου. Οπότε, είναι σχετικά κοντά. Βεβαίως, εφόσον μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το διοικητικό συμβούλιο, ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».