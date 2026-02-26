Μαρία Καρυστιανού: Το βίντεο για τη επέτειο τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Τα 57 θύματα δεν ήταν απλοί αριθμοί - Διψάμε για δικαιοσύνη» - Real.gr

Ένα συγκλονιστικό βίντεο με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη μοιράστηκε η Μαρία Καρυστιανού στα social media.

«Για κάποιους ήταν ένα ακόμα δυστύχημα. Για εμάς είναι ένα διαχρονικό έγκλημα που πάγωσε το χρόνο. Τα 57 θύματα δεν ήταν απλοί αριθμοί. Ήταν πρόσωπα με ζωή, με όνειρα, με οικογένειες. Μια ολόκληρη γενιά που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Η μνήμη δεν κρατιέται μόνο μέσα από τις συγκεντρώσεις, αλλά από την ευθύνη όλων μας που εδώ και τρία χρόνια ζητά απαντήσεις. Δεν ζητάμε εκδίκηση, διψάμε για δικαιοσύνη.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου κατεβαίνουμε ξανά στο δρόμο για να ενώσουμε τις φωνές μας, τις μνήμες μας, να απαιτήσουμε λογοδοσία. Για τα παιδιά μας που χάθηκαν. Για τις 57 ψυχές που ζητούν δικαίωση και αλήθεια. Για να μην συμβεί ποτέ ξανά.

Για την καλύτερη Ελλάδα που άξιζε στους 57, που αξίζει σε όλους μας. Γιατί όταν ένα κράτος φροντίζει να ξεχνάμε, εμείς οι πολίτες οφείλουμε να θυμόμαστε!».