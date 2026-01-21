Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη για Καρυστιανού: «Θα έχω ρόλο οικονομικού συνεργάτη» - Real.gr

Ως στενή φίλη της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζεται η Καθηγήτρια Οικονομικών, Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, η οποία υποστηρίζει ότι θα έχει ρόλο οικονομικού συμβούλου στο νέο κόμμα.

Ο ANT1 συνομίλησε με καθηγήτρια οικονομικών, η οποία υπηρξε υπέρμαχος της επιστροφής στη δραχμή και τώρα εμφανίζεται ως στενή φίλη της Μαρίας Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι θα έχει ρόλο οικονομικού συμβούλου στο νέο κόμμα.

«Δεν πρόκειται φυσικά να βάλω υποψηφιότητα αλλά όσο μπορώ θα τη βοηθάω στα οικονομικά», δήλωσε μεταξή άλλων η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, Καθηγήτρια Οικονομικών και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονία, η οποία θα βρεθεί στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού ως σύμβουλος οικονομικών.

Παλαιότερα, τον Ιανουάριο του 2015 σε Ημερίδα για την Οικονομία με τίτλο «Διαγραφή χρέους και μετάβαση στο εθνικό νόμισμα» Η μόνη λύση μένει και έχουμε στη διάθεσή μας είναι η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Μέσα στην Ευρωζώνη δεν υπάρχει λύση, τουλάχιστον λύση πουμπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά την Ελλάδα.»

Η κα Καρυστιανού τοποθετηθεί με θερμά λόγια για την πρώην πρύτανη. «Την κα Δελιβάνη την έχω συναντήσει, μιλάμε, την εκτιμώ πάρα πολύ, είναι η πρώτη γυναίκα πρύτανης αλλά μέχρι εκεί.».

Όπως υποστηρίζει μιλώντας στον ΑΝΤ1, «οι απώλειες για τον λαό από τα μνημόνια ήταν σημαντικά μεγαλύτερες. Το εθνικό νόμισμα είναι μία τρομερά μεγάλη δύναμη, η οποία θα μπορούσε, ήταν ένα πήδημα στο κενό εκείνη την περιοδο. Εκείνο το οποίο έχουμε υποστεί είναι τρεις φορές χειρότερο. Έχει βγει ένας υπολογισμός για το 2135, που θα είναι το τελευταίος Έλληνας ή Ελληνίδα που θα γεννηθεί σε αυτή τη χώρα με και ακόμη που είναι τραγικό κάθε χρόνο γίνονται 40.000 εκτρώσεις.», κατέληξε.