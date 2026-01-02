Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη - Real.gr

Δηλώσεις μετά τον αγώνα της στο United Cup έκανε η Μαρία Σάκκαρη και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο και τον αγαπώ και με αγαπά και εκείνος, ο αρραβωνιαστικός μου πλέον. Είναι εξαιρετικός, μου δίνει δύναμη και κουράγιο» ενώ ευχαρίστησε τον δημοσιογράφο για τα συγχαρητήρια για τον αρραβώνα.

«Δούλεψα πολύ στην preseason, είχα την ευκαιρία να πάρω αυτούς τους πόντους» είπε.

Να σημειωθεί ότι η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Ναόμι Οσάκα για το United Cup.