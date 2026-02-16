Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο - Real.gr

Θύμα διάρρηξης από ενόπλους έπεσε μέσα στο σπίτι της στη Γλυφάδα η Μαρίνα Σταυράκη την περασμένη Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, κουκουλοφόροι μπήκαν στο σπίτι της φιλόλογου και μάλιστα την απείλησαν με μαχαίρι, μέχρι εκείνη να τους πει τον κωδικό του συναγερμού και να τον απενεργοποιήσουν.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μετέδωσε και ένα βίντεο ντοκουμέντο από το χτύπημα, με την άφιξη των δραστών στην περιοχή με μηχανή. Οι δύο δράστες φαίνονται να φτάνουν στην περιοχή με ένα λευκό μηχανάκι. Οι ληστές, με χαρακτηριστική ψυχραιμία παρκάρουν κάτω από το σπίτι της κας Σταυράκης και φορώντας κράνη ανεβαίνουν στο σπίτι, που, όπως προκύπτει, είχαν βάλει στο στόχαστρο.

Στη συνέχεια, μετά από περίπου 40 λεπτά και αφού έχουν κάνει τη διάρρηξη, κατεβαίνουν από το σπίτι και φεύγουν από το σημείο μαζί με το σκούτερ που είχαν νωρίτερα παρκάρει εκεί.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται αλλά για την ώρα παραμένουν άκαρπες.