Μαρίσσα Λαιμού: Αναμένουν δύο εβδομάδες τη νεκροψία - «Παίζουν με τον πόνο μας», λέει η οικογένεια - Real.gr

Απαντήσεις ζητεί η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού για τον θάνατο της 30χρονης, καθώς δύο εβδομάδες μετά το τραγικό περιστατικό, ακόμη δεν έχει λάβει τα αποτελέσματα της νεκροψίας και δεν έχει μπορέσει να πραγματοποιήσει την κηδεία της.

Η 30χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο κρεβάτι της στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου από μία οικονόμο. Ωστόσο, έχουν περάσει δύο εβδομάδες και η οικογένεια δεν μπορεί να την κηδέψει, όσο περιμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας.

Στενός συγγενής δήλωσε στη Daily Mail: «Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και ανήκουστο. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν εντελώς απαράδεκτο. Είχαμε την τραγωδία μας, χάσαμε τη Μαρίσσα και αυτό παίρνει πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γι’ αυτό».

Και συνέχισε: «Πραγματικά δεν ξέρω πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Είμαστε απογοητευμένοι, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω αυτό. Η μητέρα της Μαρίσσα έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει απαντήσεις».

«Μιλήσαμε με τον Έλληνα ιατροδικαστή και τον παθολόγο και χρειάζονται δύο ώρες στην Αθήνα. Παίρνουν το πτώμα, ελέγχουν πολύ καλά και αυτό είναι όλο», ανέφερε ο συγγενής.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η νεκροψία αναμένεται να γίνει τελικά σήμερα, ανοίγοντας το δρόμο για να επιστραφεί η σορός στην οικογένεια και να γίνουν οι κηδείες στο Λονδίνο και την Αθήνα.

Η Μαρίσσα Λαιμού θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο στην Αθήνα. Η οικογένεια δηλώνει ότι θα κάνει τα πάντα για να «ανακαλύψει ποιος φρόντισε τη Μαρίσσα προσθέτοντας: «Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπήρξε γιατρός που να εξέτασε τη Μαρίσσα, που να είδε στην πραγματικότητα την Μαρίσσα».

Σύμφωνα με την οικογένεια όταν η μητέρα της 30χρονης πήγε στο νοσοκομείο ζήτησε να μάθει τι συνέβη στο παιδί της λεπτό προς λεπτό την επίμαχη ημέρα. Η οικογένεια λέει ότι ένας γιατρός συζήτησε με την μητέρα και της εξήγησε ότι η Μαρίσσα Λαιμού δεν εξετάστηκε από γιατρούς αλλά από νοσηλευτές.

«Προφανώς έδειξαν αιματολογικές εξετάσεις στον γιατρό που δεν είχε δει τη Μαρίσα και στη συνέχεια της έδωσαν εξιτήριο παρόλο που και η αρτηριακή της πίεση ήταν χαμηλή. Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν και έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις παρέδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο», ανέφερε η οικογένεια.